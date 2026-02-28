https://ria.ru/20260228/evrosojuz-2077402339.html
Каллас заявила об отзыве неосновного персонала из Ирана
Каллас заявила об отзыве неосновного персонала из Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
Каллас заявила об отзыве неосновного персонала из Ирана
Евросоюз после эскалации между Израилем и Ираном отзывает свой неосновной персонал из региона, заявила в субботу глава евродипломатии Кая Каллас. РИА Новости, 28.02.2026
израиль
иран
