Каллас заявила об отзыве неосновного персонала из Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
13:13 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/evrosojuz-2077402339.html
Каллас заявила об отзыве неосновного персонала из Ирана
Каллас заявила об отзыве неосновного персонала из Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
Каллас заявила об отзыве неосновного персонала из Ирана
Евросоюз после эскалации между Израилем и Ираном отзывает свой неосновной персонал из региона, заявила в субботу глава евродипломатии Кая Каллас. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T13:13:00+03:00
2026-02-28T13:13:00+03:00
в мире
израиль
иран
кайя каллас
евросоюз
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
иран
в мире, израиль, иран, кайя каллас, евросоюз, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Кайя Каллас, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана
Каллас заявила об отзыве неосновного персонала из Ирана

Каллас: ЕС отозвал неосновной персонал из Ирана после эскалации

© REUTERS / Kuba StezyckiГлава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Kuba Stezycki
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Евросоюз после эскалации между Израилем и Ираном отзывает свой неосновной персонал из региона, заявила в субботу глава евродипломатии Кая Каллас.
"Неосновной персонал ЕС отзывается из региона", — написала она на своей странице в соцсети X.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Израиль атаковал радар под Тегераном в ответ на нарушение перемирия
24 июня 2025, 15:00
 
В миреИзраильИранКайя КалласЕвросоюзВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
