Источник: постпреды ЕС проведут внеочередное заседание по Ближнему Востоку - РИА Новости, 28.02.2026
21:38 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/es-2077527596.html
Источник: постпреды ЕС проведут внеочередное заседание по Ближнему Востоку
в мире
сша
иран
ближний восток
евросоюз
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
ближний восток
в мире, сша, иран, ближний восток, евросоюз, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана
Источник: постпреды ЕС проведут внеочередное заседание по Ближнему Востоку

Постпреды стран ЕС обсудят ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Европейской Комиссии в Брюсселе
Здание Европейской Комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание Европейской Комиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Постпреды стран ЕС в воскресенье проведут в Брюсселе внеочередное заседание по ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости европейский источник.
"Скорее всего, это будет обсуждаться завтра утром", - сообщил собеседник агентства.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
