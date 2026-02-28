Источник: постпреды ЕС проведут внеочередное заседание по Ближнему Востоку

БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Постпреды стран ЕС в воскресенье проведут в Брюсселе внеочередное заседание по ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости европейский источник.
"Скорее всего, это будет обсуждаться завтра утром", - сообщил собеседник агентства.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>