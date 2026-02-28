https://ria.ru/20260228/es-2077527179.html
Каллас проведет заседание глав МИД ЕС по Ирану
Каллас проведет заседание глав МИД ЕС по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
Каллас проведет заседание глав МИД ЕС по Ирану
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что в воскресенье проведет совещание глав МИД стран сообщества по Ирану. РИА Новости, 28.02.2026
Каллас проведет онлайн-заседание глав МИД ЕС по Ирану