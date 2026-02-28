Эксперт раскрыл, к чему может привести конфликт между Кабулом и Исламабадом

ТАШКЕНТ, 28 фев – РИА Новости. Конфликт между Афганистаном и Пакистаном может привести к ядерной эскалации в регионе, выразил мнение в беседе с РИА Новости директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев.

Афганистан в четверг начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между двумя государствами - в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, заявил, что также открыл огонь, а позже заявил об "открытой войне" с Афганистаном.

"Самая большая опасность, конечно же, это то, что Афганистан сейчас, по большому счёту, пошёл на очень сильную эскалацию, военную, в отношениях со страной, которая обладает ядерным оружием", - сказал Эргашев.

По его оценке, в случае наращивания конфликта может возникнуть "очень взрывоопасная ситуация до очень серьёзных степеней с применением тактического ядерного оружия".

Эргашев отметил, что напряженность между двумя странами имеет как двусторонний характер, так и глубокие исторические корни.

"Это, прежде всего, конечно же, неурегулированность границ, это очень серьёзное количество беженцев из Афганистана в Пакистане, которые там уже больше 50 лет находятся десятками и сотнями тысяч до сих пор", - напомнил эксперт.

"Это также очень серьёзный вопрос талибов студентов, обучающихся в исламских учебных заведениях в Пакистане, которые приходят оттуда сильно радикализированными как в Афганистан, так и остаются в самом Пакистане, являясь очень серьёзной политической силой", - добавил Эргашев.