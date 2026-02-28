Рейтинг@Mail.ru
Эксперт раскрыл, к чему может привести конфликт между Кабулом и Исламабадом - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:22 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/ergashev-2077341147.html
Эксперт раскрыл, к чему может привести конфликт между Кабулом и Исламабадом
Эксперт раскрыл, к чему может привести конфликт между Кабулом и Исламабадом - РИА Новости, 28.02.2026
Эксперт раскрыл, к чему может привести конфликт между Кабулом и Исламабадом
Конфликт между Афганистаном и Пакистаном может привести к ядерной эскалации в регионе, выразил мнение в беседе с РИА Новости директор ташкентского Центра... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T08:22:00+03:00
2026-02-28T08:22:00+03:00
в мире
афганистан
пакистан
кабул (город)
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077162190_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_d71479ad576dbd613bcaf3bac79c5aff.jpg
https://ria.ru/20260227/mid-2077077092.html
https://ria.ru/20260227/peskov-2077125313.html
https://ria.ru/20260227/pakistan-2077138409.html
афганистан
пакистан
кабул (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077162190_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_c65861a55a44de4e3631b9ffcc0b43e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, пакистан, кабул (город), вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Афганистан, Пакистан, Кабул (город), Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
Эксперт раскрыл, к чему может привести конфликт между Кабулом и Исламабадом

Эргашев: конфликт между Кабулом и Исламабадом может привести к ядерной эскалации

© REUTERS / StringerВооруженные члены организации "Талибан" в Афганистане возле границы с Пакистаном
Вооруженные члены организации Талибан в Афганистане возле границы с Пакистаном - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Stringer
Вооруженные члены организации "Талибан" в Афганистане возле границы с Пакистаном
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТАШКЕНТ, 28 фев – РИА Новости. Конфликт между Афганистаном и Пакистаном может привести к ядерной эскалации в регионе, выразил мнение в беседе с РИА Новости директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев.
Афганистан в четверг начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между двумя государствами - в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, заявил, что также открыл огонь, а позже заявил об "открытой войне" с Афганистаном.
Вооруженный член организации Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
МИД призвал Афганистан и Пакистан вернуться к переговорам
Вчера, 10:48
"Самая большая опасность, конечно же, это то, что Афганистан сейчас, по большому счёту, пошёл на очень сильную эскалацию, военную, в отношениях со страной, которая обладает ядерным оружием", - сказал Эргашев.
По его оценке, в случае наращивания конфликта может возникнуть "очень взрывоопасная ситуация до очень серьёзных степеней с применением тактического ядерного оружия".
Эргашев отметил, что напряженность между двумя странами имеет как двусторонний характер, так и глубокие исторические корни.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Песков рассказал о подготовке контактов Путина и премьера Пакистана
Вчера, 13:04
"Это, прежде всего, конечно же, неурегулированность границ, это очень серьёзное количество беженцев из Афганистана в Пакистане, которые там уже больше 50 лет находятся десятками и сотнями тысяч до сих пор", - напомнил эксперт.
"Это также очень серьёзный вопрос талибов студентов, обучающихся в исламских учебных заведениях в Пакистане, которые приходят оттуда сильно радикализированными как в Афганистан, так и остаются в самом Пакистане, являясь очень серьёзной политической силой", - добавил Эргашев.
Текущее обострение является продолжением конфликта между Пакистаном и Афганистаном, начавшимся в октябре 2025 года. Стороны несколько раз заявляли о прекращении огня, однако не смогли достичь договоренности о мире на границе. Исламабад обвиняет Кабул в укрытии террористов, афганские власти это отрицают.
Вооруженные члены организации Талибан в Афганистане возле границы с Пакистаном - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
СБ назвал конфликт между Афганистаном и Пакистаном следствием колониализма
Вчера, 13:41
 
В миреАфганистанПакистанКабул (город)Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала