Эксперт раскрыл, к чему может привести конфликт между Кабулом и Исламабадом
Эксперт раскрыл, к чему может привести конфликт между Кабулом и Исламабадом - РИА Новости, 28.02.2026
Эксперт раскрыл, к чему может привести конфликт между Кабулом и Исламабадом
Конфликт между Афганистаном и Пакистаном может привести к ядерной эскалации в регионе, выразил мнение в беседе с РИА Новости директор ташкентского Центра... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T08:22:00+03:00
2026-02-28T08:22:00+03:00
2026-02-28T08:22:00+03:00
в мире
афганистан
пакистан
кабул (город)
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
афганистан
пакистан
кабул (город)
2026
Новости
ru-RU
в мире, афганистан, пакистан, кабул (город), вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Афганистан, Пакистан, Кабул (город), Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
Эксперт раскрыл, к чему может привести конфликт между Кабулом и Исламабадом
Эргашев: конфликт между Кабулом и Исламабадом может привести к ядерной эскалации
ТАШКЕНТ, 28 фев – РИА Новости. Конфликт между Афганистаном и Пакистаном может привести к ядерной эскалации в регионе, выразил мнение в беседе с РИА Новости директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев.
Афганистан
в четверг начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Кабулом
границы между двумя государствами - в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана
афганской территории. Пакистан, в свою очередь, заявил, что также открыл огонь, а позже заявил об "открытой войне" с Афганистаном.
"Самая большая опасность, конечно же, это то, что Афганистан сейчас, по большому счёту, пошёл на очень сильную эскалацию, военную, в отношениях со страной, которая обладает ядерным оружием", - сказал Эргашев.
По его оценке, в случае наращивания конфликта может возникнуть "очень взрывоопасная ситуация до очень серьёзных степеней с применением тактического ядерного оружия".
Эргашев отметил, что напряженность между двумя странами имеет как двусторонний характер, так и глубокие исторические корни.
"Это, прежде всего, конечно же, неурегулированность границ, это очень серьёзное количество беженцев из Афганистана в Пакистане, которые там уже больше 50 лет находятся десятками и сотнями тысяч до сих пор", - напомнил эксперт.
"Это также очень серьёзный вопрос талибов студентов, обучающихся в исламских учебных заведениях в Пакистане, которые приходят оттуда сильно радикализированными как в Афганистан, так и остаются в самом Пакистане, являясь очень серьёзной политической силой", - добавил Эргашев.
Текущее обострение является продолжением конфликта между Пакистаном и Афганистаном, начавшимся в октябре 2025 года. Стороны несколько раз заявляли о прекращении огня, однако не смогли достичь договоренности о мире на границе. Исламабад
обвиняет Кабул в укрытии террористов, афганские власти это отрицают.