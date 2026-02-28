https://ria.ru/20260228/erdoga-2077510367.html
Эрдоган объяснил, почему переговоры США и Ирана не увенчались успехом
Эрдоган объяснил, почему переговоры США и Ирана не увенчались успехом
Переговоры США и Ирана не увенчались успехом из-за политики травли со стороны Израиля, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T20:21:00+03:00
2026-02-28T20:21:00+03:00
2026-02-28T20:34:00+03:00
в мире
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Эрдоган объяснил, почему переговоры США и Ирана не увенчались успехом
Эрдоган: переговоры США и Ирана не были успешными из-за политики травли Израиля