Эрдоган объяснил, почему переговоры США и Ирана не увенчались успехом - РИА Новости, 28.02.2026
20:21 28.02.2026 (обновлено: 20:34 28.02.2026)
Эрдоган объяснил, почему переговоры США и Ирана не увенчались успехом
2026-02-28T20:21:00+03:00
2026-02-28T20:34:00+03:00
в мире
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Эрдоган объяснил, почему переговоры США и Ирана не увенчались успехом

Эрдоган: переговоры США и Ирана не были успешными из-за политики травли Израиля

© AP Photo / Khalil HamraПрезидент Турции Реджеп Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Khalil Hamra
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 28 фев – РИА Новости. Переговоры США и Ирана не увенчались успехом из-за политики травли со стороны Израиля, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
"В частности, в течение этого периода я провел переговоры с господином (президентом США - ред.) Дональдом Трампом и господином (президентом Ирана - ред.) Масудом Пезешкианом. Другие страны нашего региона также сделали все, что в их силах. Не удалось преодолеть кризис доверия между сторонами, и из-за продолжающихся попыток Израиля сорвать процесс не удалось достичь желаемого результата", - заявил турецкий лидер, выступая в субботу в Стамбуле, его выступление транслируется по местным телеканалам.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Иран начал новую волну ракетной атаки на Израиль, сообщают СМИ
В миреСШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
