ЕП обсуждает с партнерами урегулирование ситуации вокруг Ирана

БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Европарламент заявил, что обсуждает урегулирование ситуации вокруг Ирана и соблюдение международного права с партнерами в регионе.

"Мы поддерживаем тесный контакт с нашими партнерами в регионе, чтобы найти пути решения, которые позволят сохранить жизни невинных людей, международное право и региональную стабильность", - указывается в документе ЕП.