ЕП обсуждает с партнерами урегулирование ситуации вокруг Ирана

БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Европарламент заявил, что обсуждает урегулирование ситуации вокруг Ирана и соблюдение международного права с партнерами в регионе.
"Мы поддерживаем тесный контакт с нашими партнерами в регионе, чтобы найти пути решения, которые позволят сохранить жизни невинных людей, международное право и региональную стабильность", - указывается в документе ЕП.
Европейский парламент также призвал Иран воздерживаться от эскалации в отношении стран Персидского залива, Израиля, граждан государств-членов Евросоюза и США.
Израиль и США нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
