В Турции объяснили тактику Ирана при нанесении ответных ударов

АНКАРА, 28 фев — РИА Новости. Иран не имеет достаточных военных ресурсов для долгого прямого противостояния с США и Израилем, поэтому цель его ответных ударов – создать в регионе дополнительные издержки для оппонентов и их союзников, поделился мнением с РИА Новости турецкий эксперт по Ближнему Востоку, иранист Огуз Мухаммед Шахин.