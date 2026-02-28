Рейтинг@Mail.ru
В Турции объяснили тактику Ирана при нанесении ответных ударов - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/ekspert-2077453857.html
В Турции объяснили тактику Ирана при нанесении ответных ударов
В Турции объяснили тактику Ирана при нанесении ответных ударов - РИА Новости, 28.02.2026
В Турции объяснили тактику Ирана при нанесении ответных ударов
Иран не имеет достаточных военных ресурсов для долгого прямого противостояния с США и Израилем, поэтому цель его ответных ударов – создать в регионе... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T16:25:00+03:00
2026-02-28T16:25:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077435542_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4799abc4c75531f0725f985903d7a0fa.jpg
https://ria.ru/20250613/iran-2022719116.html
https://ria.ru/20260228/iran-2077428141.html
иран
тегеран (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077435542_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_78fa4c9652009cada3277467dce4254f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Турции объяснили тактику Ирана при нанесении ответных ударов

Шахин: Иран хочет сократить продолжительность конфликта с США и Израилем

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 28 фев — РИА Новости. Иран не имеет достаточных военных ресурсов для долгого прямого противостояния с США и Израилем, поэтому цель его ответных ударов – создать в регионе дополнительные издержки для оппонентов и их союзников, поделился мнением с РИА Новости турецкий эксперт по Ближнему Востоку, иранист Огуз Мухаммед Шахин.
"Атаки против Ирана вывели процесс на новую стадию. Удары США и Израиля направлены непосредственно против иранского руководства, при этом масштаб разрушения инфраструктуры пока ограничен. В ответ Тегеран стремится уравновесить военную слабость регионализацией конфликта", — сказал эксперт в комментарии РИА Новости.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Эксперт рассказал о военных возможностях Ирана
13 июня 2025, 22:24
По его мнению, стратегия Вашингтона и Тель-Авива предполагает давление на политический центр принятия решений в Иране без тотального разрушения базовой инфраструктуры, чтобы избежать долгосрочной дестабилизации, способной выйти из-под контроля. Он отметил, что подобный подход позволяет сохранять пространство для дальнейших манёвров.
Шахин считает, что Иран делает ставку на расширение географии противостояния, в том числе через экономическое и политическое давление в зоне Персидского залива. По его оценке, Тегеран рассчитывает сократить продолжительность конфликта, создав дополнительные издержки для оппонентов и их союзников.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Закончится катастрофой". Нападение на Иран вызвало панику во Франции
Вчера, 15:02
 
В миреИранТегеран (город)СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала