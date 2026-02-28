В Турции объяснили тактику Ирана при нанесении ответных ударов

АНКАРА, 28 фев — РИА Новости. Иран не имеет достаточных военных ресурсов для долгого прямого противостояния с США и Израилем, поэтому цель его ответных ударов – создать в регионе дополнительные издержки для оппонентов и их союзников, поделился мнением с РИА Новости турецкий эксперт по Ближнему Востоку, иранист Огуз Мухаммед Шахин.
"Атаки против Ирана вывели процесс на новую стадию. Удары США и Израиля направлены непосредственно против иранского руководства, при этом масштаб разрушения инфраструктуры пока ограничен. В ответ Тегеран стремится уравновесить военную слабость регионализацией конфликта", — сказал эксперт в комментарии РИА Новости.
По его мнению, стратегия Вашингтона и Тель-Авива предполагает давление на политический центр принятия решений в Иране без тотального разрушения базовой инфраструктуры, чтобы избежать долгосрочной дестабилизации, способной выйти из-под контроля. Он отметил, что подобный подход позволяет сохранять пространство для дальнейших манёвров.
Шахин считает, что Иран делает ставку на расширение географии противостояния, в том числе через экономическое и политическое давление в зоне Персидского залива. По его оценке, Тегеран рассчитывает сократить продолжительность конфликта, создав дополнительные издержки для оппонентов и их союзников.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.