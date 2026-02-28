https://ria.ru/20260228/ekspert-2077416921.html
Туристам на Ближнем Востоке посоветовали спуститься на первые этажи отелей
Туристам на Ближнем Востоке посоветовали спуститься на первые этажи отелей - РИА Новости, 28.02.2026
Туристам на Ближнем Востоке посоветовали спуститься на первые этажи отелей
Туристам на Ближнем Востоке в настоящее время лучше спуститься на первые этажи своих гостиниц, посоветовал в беседе с РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 28.02.2026
Туристам на Ближнем Востоке посоветовали спуститься на первые этажи отелей
РИА Новости: туристам на Ближнем Востоке лучше оставаться на первом этаже отелей МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Туристам на Ближнем Востоке в настоящее время лучше спуститься на первые этажи своих гостиниц, посоветовал в беседе с РИА Новости генеральный директор туроператора "Розовый слон", вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян. Израиль
и
США
в субботу начали наносить удары по территории
Ирана
, после чего
Тегеран
объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на
Ближнем Востоке
.
"Туристам сейчас желательно спуститься вниз, в помещение на первом этаже, не оставаться в номерах на высотных этажах. Потому что сейчас лифты могут выключить, и с какого-нибудь 80-го этажа придется спускаться пешком", - сказал Мкртчян.
"Мой совет - сейчас не гулять где-то, а находиться на первом этаже отеля", - подчеркнул он.
По его словам, информации о пострадавших российских туристах на Ближнем Востоке на данный момент нет, а стреляют в основном по военным базам.