Туристам на Ближнем Востоке посоветовали спуститься на первые этажи отелей

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Туристам на Ближнем Востоке в настоящее время лучше спуститься на первые этажи своих гостиниц, посоветовал в беседе с РИА Новости генеральный директор туроператора "Розовый слон", вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян.

Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана , после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке

"Эпическая ярость" и "Рык льва": операция США и Израиля против Ирана

Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов.

Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур.

Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану.

Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля.

Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана.

Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость".

Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне.

Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля.

"Туристам сейчас желательно спуститься вниз, в помещение на первом этаже, не оставаться в номерах на высотных этажах. Потому что сейчас лифты могут выключить, и с какого-нибудь 80-го этажа придется спускаться пешком", - сказал Мкртчян.

"Мой совет - сейчас не гулять где-то, а находиться на первом этаже отеля", - подчеркнул он.