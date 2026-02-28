https://ria.ru/20260228/ekspert-2077372254.html
Эксперт рассказал о последствиях конфликта США и Ирана
Эксперт рассказал о последствиях конфликта США и Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
Эксперт рассказал о последствиях конфликта США и Ирана
Конфликт США и Ирана может спровоцировать остановку судоходства в Персидском заливе и вывоза нефти с Ближнего Востока на некоторое время, такое мнение РИА... РИА Новости, 28.02.2026
Эксперт рассказал о последствиях конфликта США и Ирана
Хазанов: конфликт США и Ирана может остановить вывоз нефти с Ближнего Востока