Эксперт рассказал, как быстро разблокировать аккаунт на "Госуслугах"

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Стандартный срок разблокировки аккаунта на "Госуслугах" через техподдержку занимает до 72 часов, при этом можно решить проблему быстрее - буквально за пять минут через личный кабинет банка или же в отделении банка, рассказал РИА Новости специалист по информационной безопасности группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Ярослав Истомин.

Кроме того, за 10-40 минут можно снять блокировку через МФЦ, но при наличии электронной подписи или подтвержденного аккаунта. Если же блокировка свежая и вызвана неверным паролем или подозрительным входом - иногда помогает сброс пароля через смс и подтверждение через другой банк или электронную подпись.