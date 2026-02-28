Рейтинг@Mail.ru
08:04 28.02.2026
Эксперт рассказал, как быстро разблокировать аккаунт на "Госуслугах"
Эксперт рассказал, как быстро разблокировать аккаунт на "Госуслугах"
технологии, сбер, газпромбанк, почта банк
Технологии, Сбер, Газпромбанк, Почта банк
Эксперт рассказал, как быстро разблокировать аккаунт на "Госуслугах"

Аккаунт на "Госуслугах" можно разблокировать через личный кабинет банка

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Стандартный срок разблокировки аккаунта на "Госуслугах" через техподдержку занимает до 72 часов, при этом можно решить проблему быстрее - буквально за пять минут через личный кабинет банка или же в отделении банка, рассказал РИА Новости специалист по информационной безопасности группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Ярослав Истомин.
"Быстрее всего - за 5-30 минут - блокировку аккаунта на "Госуслугах" снимают в следующих случаях: через личный кабинет банка, если аккаунт привязан к ЕСИА через "Сбер", Т-Банк, ВТБ, Альфа, Газпромбанк. Заходите в мобильное приложение банка, раздел "Госуслуги"/ЕСИА, там часто есть кнопка "Восстановить доступ" или "Разблокировать". Работает почти мгновенно, если банк подтверждает вашу личность", - сообщил он.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Совфеде предупредили о схеме мошенничества с номерами входящих вызовов
03:39
Также быстро решить проблему можно в отделении банка с паспортом: "Многие банки - "Сбер", ВТБ, Т-Банк, "Почта банк" - делают это на месте за 5-15 минут". Нужно прийти с паспортом, попросить операциониста подтвердить личность через ЕСИА - блокировку снимают сразу, пояснил эксперт.
Кроме того, за 10-40 минут можно снять блокировку через МФЦ, но при наличии электронной подписи или подтвержденного аккаунта. Если же блокировка свежая и вызвана неверным паролем или подозрительным входом - иногда помогает сброс пароля через смс и подтверждение через другой банк или электронную подпись.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Юрист объяснил, как мошенники мстят неудавшимся жертвам
03:18
 
ТехнологииСберГазпромбанкПочта банк
 
 
