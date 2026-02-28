Рейтинг@Mail.ru
Выдворенный из Латвии эксперт по КНДР попал в базу "Миротворца" - РИА Новости, 28.02.2026
01:16 28.02.2026
Выдворенный из Латвии эксперт по КНДР попал в базу "Миротворца"
Выдворенный из Латвии эксперт по КНДР попал в базу "Миротворца" - РИА Новости, 28.02.2026
Выдворенный из Латвии эксперт по КНДР попал в базу "Миротворца"
Эксперта по КНДР Андрея Ланькова, которого без объяснений выдворили из Латвии, внесли в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец" за участие в... РИА Новости, 28.02.2026
Выдворенный из Латвии эксперт по КНДР попал в базу "Миротворца"

Выдворенный из Латвии эксперт по КНДР Ланьков попал в базу "Миротворца"

Андрей Ланьков
Андрей Ланьков
© Public Domain
Андрей Ланьков. Архивное фото
СЕУЛ, 28 фев - РИА Новости. Эксперта по КНДР Андрея Ланькова, которого без объяснений выдворили из Латвии, внесли в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец" за участие в мероприятиях в интересах России, выяснило РИА Новости, изучив базу данных.
Российский историк, востоковед, ведущий мировой эксперт по КНДР был задержан полицией прямо во время лекции в Риге 24 февраля, а затем выдворен из Латвии. Сам Ланьков назвал решение местных бюрократов "глупостью".
Личные данные Ланькова были внесены в базу "Миротворца" 27 февраля. Среди причин указано участие в мероприятиях в интересах России. Также на сайте приведена информация о выдворении из Латвии.
