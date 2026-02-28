Выдворенный из Латвии эксперт по КНДР попал в базу "Миротворца"

СЕУЛ, 28 фев - РИА Новости. Эксперта по КНДР Андрея Ланькова, которого без объяснений выдворили из Латвии, внесли в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец" за участие в мероприятиях в интересах России, выяснило РИА Новости, изучив базу данных.