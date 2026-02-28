Эксперты оценили цену на нефть в случае перекрытия Ормузского пролива

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Котировки "черного золота" уйдут далеко за 100 долларов за баррель, если Ормузский пролив, через который проходит пятая часть торговли нефтью, перекроют на продолжительное время из-за ситуации в Иране, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее в субботу газета Wall Street Journal сообщила, что десятки танкеров меняют маршрут и идут в обход Ормузского пролива на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
"Мы понимаем, что Ормуз играет критическую роль для мировой нефтянки. Мы понимаем, что не менее пятой части нефтяных потоков идет через Ормуз... И сколько это может продлиться, перекрытие, от этого зависят в принципе цены на нефть. Если перекрытие будет, условно, пару недель, то цены уйдут далеко за 100 долларов за бочку", - сказал декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев.
По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ Станислава Митраховича, цены на нефть в мире будут зависеть от того, как сложится ситуация.
"Если будут какие-то картинки с подрывом судов, условно говоря, пожара и прочее, то это может провоцировать очень масштабный рост цен", - отметил он.
В отличие от сжиженного природного газа из Катара, нефть можно частично перенаправить на другие маршруты. Например, через трубопроводы в Саудовской Аравии и ОАЭ - в Красное море и Оманский залив. Но если конфликт распространится и на эти объекты инфраструктуры, это может вызвать рост цен и до 150 долларов за баррель, отметил Митрахович.
Израиль и США нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
