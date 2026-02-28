Рейтинг@Mail.ru
Эксперты оценили цену на нефть в случае перекрытия Ормузского пролива - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:18 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/ekonomika-2077545250.html
Эксперты оценили цену на нефть в случае перекрытия Ормузского пролива
Эксперты оценили цену на нефть в случае перекрытия Ормузского пролива - РИА Новости, 28.02.2026
Эксперты оценили цену на нефть в случае перекрытия Ормузского пролива
Котировки "черного золота" уйдут далеко за 100 долларов за баррель, если Ормузский пролив, через который проходит пятая часть торговли нефтью, перекроют на... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T23:18:00+03:00
2026-02-28T23:18:00+03:00
иран
ормузский пролив
ближний восток
станислав митрахович
мгимо
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024758825_0:577:2048:1729_1920x0_80_0_0_37b2b8f04056886be7d2b7d507b41491.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077543993.html
иран
ормузский пролив
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024758825_0:385:2048:1921_1920x0_80_0_0_7bb4d941a900244bf827e1c0d7556e44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, ормузский пролив, ближний восток, станислав митрахович, мгимо, в мире
Иран, Ормузский пролив, Ближний Восток, Станислав Митрахович, МГИМО, В мире
Эксперты оценили цену на нефть в случае перекрытия Ормузского пролива

Гулиев: цены на нефть уйдут за $100 при перекрытии Ормузского пролива

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Котировки "черного золота" уйдут далеко за 100 долларов за баррель, если Ормузский пролив, через который проходит пятая часть торговли нефтью, перекроют на продолжительное время из-за ситуации в Иране, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее в субботу газета Wall Street Journal сообщила, что десятки танкеров меняют маршрут и идут в обход Ормузского пролива на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
"Мы понимаем, что Ормуз играет критическую роль для мировой нефтянки. Мы понимаем, что не менее пятой части нефтяных потоков идет через Ормуз... И сколько это может продлиться, перекрытие, от этого зависят в принципе цены на нефть. Если перекрытие будет, условно, пару недель, то цены уйдут далеко за 100 долларов за бочку", - сказал декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев.
По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ Станислава Митраховича, цены на нефть в мире будут зависеть от того, как сложится ситуация.
"Если будут какие-то картинки с подрывом судов, условно говоря, пожара и прочее, то это может провоцировать очень масштабный рост цен", - отметил он.
В отличие от сжиженного природного газа из Катара, нефть можно частично перенаправить на другие маршруты. Например, через трубопроводы в Саудовской Аравии и ОАЭ - в Красное море и Оманский залив. Но если конфликт распространится и на эти объекты инфраструктуры, это может вызвать рост цен и до 150 долларов за баррель, отметил Митрахович.
Израиль и США нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
СМИ: ЦРУ считает, что возможная гибель Хаменеи не приведёт к смене курса
Вчера, 23:13
 
ИранОрмузский проливБлижний ВостокСтанислав МитраховичМГИМОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала