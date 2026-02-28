Эксперты оценили цену на нефть в случае перекрытия Ормузского пролива

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Котировки "черного золота" уйдут далеко за 100 долларов за баррель, если Ормузский пролив, через который проходит пятая часть торговли нефтью, перекроют на продолжительное время из-за ситуации в Иране, считают опрошенные РИА Новости эксперты.