Посольство порекомендовало россиянам покинуть Израиль через Египет
Посольство России рекомендует гражданам РФ в Израиле покинуть страну через сухопутную границу с Египтом, заявил посол России в этой стране Анатолий Викторов. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T22:37:00+03:00
2026-02-28T22:37:00+03:00
2026-02-28T22:38:00+03:00
в мире, россия, израиль, сша, анатолий викторов, военная операция сша и израиля против ирана, египет
В мире, Россия, Израиль, США, Анатолий Викторов, Военная операция США и Израиля против Ирана, Египет
Посол Викторов посоветовал россиянам покинуть Израиль через границу с Египтом