В ЕС призвали авиакомпании не летать в зоне эскалации на Ближнем Востоке
В ЕС призвали авиакомпании не летать в зоне эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.02.2026
В ЕС призвали авиакомпании не летать в зоне эскалации на Ближнем Востоке
Авиаперевозчики не должны совершать полеты на любых высотах в воздушном пространстве, охваченном эскалацией на Ближнем Востоке, следует из заявления... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T14:09:00+03:00
2026-02-28T14:09:00+03:00
2026-02-28T14:12:00+03:00
В ЕС призвали авиакомпании не летать в зоне эскалации на Ближнем Востоке
