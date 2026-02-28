Рейтинг@Mail.ru
В ЕС призвали авиакомпании не летать в зоне эскалации на Ближнем Востоке
14:09 28.02.2026 (обновлено: 14:12 28.02.2026)
В ЕС призвали авиакомпании не летать в зоне эскалации на Ближнем Востоке
в мире, ближний восток, сша, израиль, евросоюз, европейское агентство авиационной безопасности (easa), военная операция сша и израиля против ирана
В ЕС призвали авиакомпании не летать в зоне эскалации на Ближнем Востоке

Тегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Тегеран, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Авиаперевозчики не должны совершать полеты на любых высотах в воздушном пространстве, охваченном эскалацией на Ближнем Востоке, следует из заявления Авиарегулятора ЕС (EASA).
Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.
"Авиаперевозчикам следует: не осуществлять полеты в пределах указанного воздушного пространства на всех эшелонах и высотах", - говорится в заявлении.
Дым в районе аэропорта Мехрабад в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Иран закрыл воздушное пространство
Вчера, 13:10
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
