Рейтинг@Mail.ru
Над Тель-Авивом виден столб дыма - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/dym-2077370202.html
Над Тель-Авивом виден столб дыма
Над Тель-Авивом виден столб дыма - РИА Новости, 28.02.2026
Над Тель-Авивом виден столб дыма
Над Тель-Авивом замечен поднимающийся столб дыма на фоне сообщений об ударах Израиля по Ирану, оповещений о каких-либо атаках на Израиль при этом не поступало,... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T11:16:00+03:00
2026-02-28T11:16:00+03:00
в мире
иран
минобороны израиля
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152881/56/1528815637_0:82:3064:1806_1920x0_80_0_0_c2d3e64280d0d51ec9957cd53b994f38.jpg
https://ria.ru/20260228/ksir-2077368172.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152881/56/1528815637_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ab475e69694a4a4d5cbf6c3a8a0132b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, минобороны израиля, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Минобороны Израиля, Военная операция США и Израиля против Ирана
Над Тель-Авивом виден столб дыма

Над Тель-Авивом замечен столб дыма на фоне обострившейся ситуации с Ираном

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - РИА Новости. Над Тель-Авивом замечен поднимающийся столб дыма на фоне сообщений об ударах Израиля по Ирану, оповещений о каких-либо атаках на Израиль при этом не поступало, передает корреспондент РИА Новости.
Взрывов в городе также зафиксировано не было.
Ранее в субботу, министерство обороны Израиля сообщило о нанесении "превентивного удара" по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение и закрыто воздушное пространство.
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Ответ Ирана на удары Израиля будет решительным, заявил КСИР
Вчера, 11:02
 
В миреИранМинобороны ИзраиляВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала