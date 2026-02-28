Рейтинг@Mail.ru
Над военным объектом к западу от Тегерана поднимается дым - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 28.02.2026 (обновлено: 10:17 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/dym-2077356786.html
Над военным объектом к западу от Тегерана поднимается дым
Над военным объектом к западу от Тегерана поднимается дым - РИА Новости, 28.02.2026
Над военным объектом к западу от Тегерана поднимается дым
Дым поднимается над подвергшимся удару военным объектом к западу от Тегерана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T10:08:00+03:00
2026-02-28T10:17:00+03:00
в мире
израиль
иран
мирный план сша по украине
военная операция сша и израиля против ирана
тегеран (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077358193_191:0:1768:887_1920x0_80_0_0_706f499af5b6aee13db351fd5731c00d.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077354783.html
израиль
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077358193_33:0:1216:887_1920x0_80_0_0_28ce3861ca2a369cc9256b30a9cc6756.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, мирный план сша по украине, военная операция сша и израиля против ирана, тегеран (город)
В мире, Израиль, Иран, Мирный план США по Украине, Военная операция США и Израиля против Ирана, Тегеран (город)
Над военным объектом к западу от Тегерана поднимается дым

Над военным объектом к западу от Тегерана поднимается дым после атаки Израиля

© РИА НовостиДым над подвергшимся удару военным объектом к западу от Тегерана
Дым над подвергшимся удару военным объектом к западу от Тегерана - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости
Дым над подвергшимся удару военным объектом к западу от Тегерана
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Дым поднимается над подвергшимся удару военным объектом к западу от Тегерана, передает корреспондент РИА Новости.
Министерство обороны Израиля ранее в субботу заявило, что Израиль нанес "превентивный" удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение.
Последствия американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
ОнлайнВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж
Вчера, 10:04
 
В миреИзраильИранМирный план США по УкраинеВоенная операция США и Израиля против ИранаТегеран (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала