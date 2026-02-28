https://ria.ru/20260228/dym-2077356786.html
Над военным объектом к западу от Тегерана поднимается дым
Дым поднимается над подвергшимся удару военным объектом к западу от Тегерана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2026
Над военным объектом к западу от Тегерана поднимается дым
Над военным объектом к западу от Тегерана поднимается дым после атаки Израиля