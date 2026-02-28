https://ria.ru/20260228/dvizhenie-2077331188.html
По Крымскому мосту временно перекрыли движение
По Крымскому мосту временно перекрыли движение - РИА Новости, 28.02.2026
По Крымскому мосту временно перекрыли движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T04:53:00+03:00
2026-02-28T04:53:00+03:00
2026-02-28T04:53:00+03:00
крымский мост
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021034965_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cfab56ee9d9cd317159816e8323b315f.jpg
https://ria.ru/20260227/poezda-2077043508.html
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021034965_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_35be774dc8ab75492dbdfaf4f82bfe81.jpg
крымский мост
