Россиянка из Дубая после падения ракеты приютила у себя несколько человек

ДУБАЙ, 28 фев - РИА Новости. Россиянка, проживающая недалеко от района в Дубае, куда упали обломки ракет, рассказала РИА Новости, что укрыла в своей квартире несколько человек.

Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что на жилой район Palm Jumeirah в Дубае упали обломки ракеты. Из-за инцидента начался пожар, охвативший, в том числе, пятизвездочный отель Fairmont The Palm.

"Сейчас мне нужно укрыть несколько людей в своей квартире, потому что у них теперь квартира с видом на пожар, и они немного в панике... семейные люди", - рассказал РИА Новости россиянка Анастасия.

Она добавила, что уже давно живет в Дубае и имеет квартиру недалеко от Fairmont The Palm, но, по счастливой случайности, недавно улетела оттуда.

Более того, Анастасия отметила, что ее друзья, сейчас находящиеся в городе, не испытывают паники и достаточно спокойны.