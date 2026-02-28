Рейтинг@Mail.ru
Россиянка из Дубая после падения ракеты приютила у себя несколько человек - РИА Новости, 28.02.2026
23:30 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/dubay-2077547526.html
Россиянка из Дубая после падения ракеты приютила у себя несколько человек
Россиянка из Дубая после падения ракеты приютила у себя несколько человек - РИА Новости, 28.02.2026
Россиянка из Дубая после падения ракеты приютила у себя несколько человек
Россиянка, проживающая недалеко от района в Дубае, куда упали обломки ракет, рассказала РИА Новости, что укрыла в своей квартире несколько человек. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T23:30:00+03:00
2026-02-28T23:30:00+03:00
в мире, дубай, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Россиянка из Дубая после падения ракеты приютила у себя несколько человек

РИА Новости: россиянка из Дубая после ЧП приютила у себя несколько человек

© AP Photo / Altaf QadriНа месте взрыва в отеле Fairmont The Palm в Дубае
На месте взрыва в отеле Fairmont The Palm в Дубае - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
На месте взрыва в отеле Fairmont The Palm в Дубае
ДУБАЙ, 28 фев - РИА Новости. Россиянка, проживающая недалеко от района в Дубае, куда упали обломки ракет, рассказала РИА Новости, что укрыла в своей квартире несколько человек.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что на жилой район Palm Jumeirah в Дубае упали обломки ракеты. Из-за инцидента начался пожар, охвативший, в том числе, пятизвездочный отель Fairmont The Palm.
Работа ПВО в Дубае - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Находящаяся в Дубае россиянка рассказала об обстановке на улицах
Вчера, 18:16
"Сейчас мне нужно укрыть несколько людей в своей квартире, потому что у них теперь квартира с видом на пожар, и они немного в панике... семейные люди", - рассказал РИА Новости россиянка Анастасия.
Она добавила, что уже давно живет в Дубае и имеет квартиру недалеко от Fairmont The Palm, но, по счастливой случайности, недавно улетела оттуда.
Более того, Анастасия отметила, что ее друзья, сейчас находящиеся в городе, не испытывают паники и достаточно спокойны.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В том числе серия взрывов прогремела в Дубае.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Последствия падения обломков ракеты на жилой район в Дубае - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Дубае обломки ракеты упали на жилой район Palm Jumeirah
Вчера, 17:58
 
В миреДубайСШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
