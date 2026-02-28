Рейтинг@Mail.ru
Глава минобороны Италии застрял в Дубае из-за авиаударов Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2026
22:13 28.02.2026
Глава минобороны Италии застрял в Дубае из-за авиаударов Ирана, пишут СМИ
Глава минобороны Италии Гуидо Крозетто не может вылететь из Дубая в Рим из-за авиаударов Ирана, пишет в субботу газета Fatto Quotidiano. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T22:13:00+03:00
2026-02-28T22:13:00+03:00
Глава минобороны Италии застрял в Дубае из-за авиаударов Ирана, пишут СМИ

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр обороны Италии Гвидо Крозетто
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Архивное фото
РИМ, 28 фев - РИА Новости. Глава минобороны Италии Гуидо Крозетто не может вылететь из Дубая в Рим из-за авиаударов Ирана, пишет в субботу газета Fatto Quotidiano.
Крозетто прибыл в Дубай на гражданском рейсе, чтобы провести некоторое время с семьей.
Ранее пресс-служба Совмина Италии сообщила, что глава минобороны принял участие в совещании по кризису на Ближнем Востоке под руководством премьера Италии Джорджи Мелони.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
