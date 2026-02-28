https://ria.ru/20260228/dubay-2077533594.html
Глава минобороны Италии застрял в Дубае из-за авиаударов Ирана, пишут СМИ
Глава минобороны Италии застрял в Дубае из-за авиаударов Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2026
Глава минобороны Италии Гуидо Крозетто не может вылететь из Дубая в Рим из-за авиаударов Ирана, пишет в субботу газета Fatto Quotidiano. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T22:13:00+03:00
в мире
иран
италия
сша
гуидо крозетто
джорджа мелони
военная операция сша и израиля против ирана
дубай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847521181_0:79:3071:1806_1920x0_80_0_0_fc313586da8aeacc0961e8b5f71c8a90.jpg
иран
италия
сша
дубай
2026
в мире, иран, италия, сша, гуидо крозетто, джорджа мелони, военная операция сша и израиля против ирана, дубай
В мире, Иран, Италия, США, Гуидо Крозетто, Джорджа Мелони, Военная операция США и Израиля против Ирана, Дубай
Глава минобороны Италии застрял в Дубае из-за авиаударов Ирана, пишут СМИ
FQ: министр обороны Италии Крозетто застрял в Дубае из-за авиаударов Ирана