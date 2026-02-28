Россияне в Дубае стали свидетелями падающих обломков ракет

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россияне, находящиеся в Дубае, стали свидетелями предположительно падающих обломков от ракет, видео есть в распоряжении РИА Новости.

По словам очевидцев, это уже не единичный случай за последние часы. Настроения разные: пока одни уезжают за пределы города, другие - продолжают привычный отдых.