https://ria.ru/20260228/dubay-2077530609.html
Россияне в Дубае стали свидетелями падающих обломков ракет
Россияне, находящиеся в Дубае, стали свидетелями предположительно падающих обломков от ракет, видео есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T21:59:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
Полет ракеты над Дубаем
Полет ракеты над Дубаем
в мире, сша, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
Россияне в Дубае стали свидетелями падающих обломков ракет
