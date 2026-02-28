Рейтинг@Mail.ru
Лазерное шоу на Бурдж-Халифе не отменили, несмотря на атаки - РИА Новости, 28.02.2026
21:58 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/dubay-2077530424.html
Лазерное шоу на Бурдж-Халифе не отменили, несмотря на атаки
Лазерное шоу на Бурдж-Халифе не отменили, несмотря на атаки - РИА Новости, 28.02.2026
Лазерное шоу на Бурдж-Халифе не отменили, несмотря на атаки
Самое высокое здание в мире, дубайский небоскреб Бурдж-Халифа продолжает проводить запланированные световые представления, несмотря на сообщения об ударах в... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T21:58:00+03:00
2026-02-28T21:58:00+03:00
2026
в мире, сша, иран, дубай, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана
Лазерное шоу на Бурдж-Халифе не отменили, несмотря на атаки

РИА Новости: небоскреб Бурдж-Халифа продолжает световое шоу, несмотря на атаки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНебоскреб Бурдж-Халифа в Дубае
Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае. Архивное фото
ДУБАЙ, 28 фев - РИА Новости. Самое высокое здание в мире, дубайский небоскреб Бурдж-Халифа продолжает проводить запланированные световые представления, несмотря на сообщения об ударах в городе, рассказал РИА Новости очевидец.
"У нас лазер-шоу началось. Фонтаны тоже работают. В целом все спокойно", - сообщил очевидец.
Работа ПВО в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Финляндии выступили с призывом к Украине на фоне операции США в Иране
Вчера, 21:44
Он добавил, что в деловом районе, где расположена высотка, периодически слышны хлопки, видимо от работы ПВО.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о новых взрывах в Дубае.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Израильская система ПВО перехватывает снаряд в небе над Ашкелоном, Израиль - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Поставят на колени". В США дерзко высказались об операции против Ирана
Вчера, 21:04
 
В миреСШАИранДубайВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
