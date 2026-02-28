https://ria.ru/20260228/dubay-2077530424.html
Лазерное шоу на Бурдж-Халифе не отменили, несмотря на атаки
Лазерное шоу на Бурдж-Халифе не отменили, несмотря на атаки
Лазерное шоу на Бурдж-Халифе не отменили, несмотря на атаки
Самое высокое здание в мире, дубайский небоскреб Бурдж-Халифа продолжает проводить запланированные световые представления, несмотря на сообщения об ударах в...
2026-02-28T21:58:00+03:00
2026-02-28T21:58:00+03:00
2026-02-28T21:58:00+03:00
в мире
сша
иран
дубай
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
дубай
2026
Новости
ru-RU
в мире, сша, иран, дубай, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана
Лазерное шоу на Бурдж-Халифе не отменили, несмотря на атаки
РИА Новости: небоскреб Бурдж-Халифа продолжает световое шоу, несмотря на атаки