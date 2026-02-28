Рейтинг@Mail.ru
В Дубае четыре человека пострадали при взрыве в районе Palm Jumeirah
19:11 28.02.2026 (обновлено: 22:31 28.02.2026)
В Дубае четыре человека пострадали при взрыве в районе Palm Jumeirah
В Дубае четыре человека пострадали при взрыве в районе Palm Jumeirah
После падения ракеты на популярном у россиян искусственном острове Palm Jumeirah в Дубае пострадали четыре человека
В Дубае четыре человека пострадали при взрыве в районе Palm Jumeirah

После падения ракеты в популярном у россиян районе Дубая пострадали 4 человека

На жилой район Palm Jumeirah в Дубае упали обломки ракеты
На жилой район Palm Jumeirah в Дубае упали обломки ракеты
© РИА Новости
На жилой район Palm Jumeirah в Дубае упали обломки ракеты
ДУБАЙ, 28 фев — РИА Новости. После падения ракеты на популярном у россиян искусственном острове Palm Jumeirah в Дубае пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба городского правительства.
"На место происшествия немедленно были направлены группы быстрого реагирования, территория оцеплена", — рассказали там.
Возгорание удалось локализовать. Пострадавших доставили в больницы.
Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, пожар вспыхнул в отеле Fairmont в этом районе. Информации о личностях пострадавших пока нет.
Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Как заявили в Тель-Авиве, ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам в Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Кувейте, Саудовской Аравии и Иордании.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
