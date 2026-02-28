© Кадр видео из соцсетей Работа ПВО в Дубае

Находящаяся в Дубае россиянка рассказала об обстановке на улицах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Обстановка в Дубае спокойная, прозвучало несколько взрывов, но эвакуации нет, интернет работает, люди гуляют по улице, рассказала РИА Новости находящаяся в ОАЭ россиянка по имени Анна.

"Первые взрывы, больше похожие на хлопки, я услышала в 13:45 по местному времени. Дальше несколько хлопков было в 16:40. Всего слышала 4-5 раз. Больше похоже на работу ПВО, чем на удары… Сейчас уже больше часа всё спокойно", - сообщила агентству девушка.

"Эпическая ярость" и "Рык льва": операция США и Израиля против Ирана © AP Photo Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов. Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов. © AP Photo 1 из 9 © REUTERS / Majid Asgaripour Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур. Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур. © REUTERS / Majid Asgaripour 2 из 9 © REUTERS / Majid Asgaripour Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану. Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану. © REUTERS / Majid Asgaripour 3 из 9 © AP Photo Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля. Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля. © AP Photo 4 из 9 © REUTERS / Majid Asgaripour Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана. Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана. © REUTERS / Majid Asgaripour 5 из 9 © Getty Images Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах. Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах. © Getty Images 6 из 9 © REUTERS / Majid Asgaripour Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость". Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость". © REUTERS / Majid Asgaripour 7 из 9 © Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне. Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне. © Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami 8 из 9 © REUTERS / Majid Asgaripour Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля. Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля. © REUTERS / Majid Asgaripour 9 из 9

По ее словам, "пока ничего критичного, эвакуации никакой нет".

Анна рассказала, что находится в районе Jumeirah Village Circle, удаленном от центра. Она отметила, что обстановка сейчас довольно спокойная.

"Сирен нет. Смс с предупреждениями на данный момент нет. Есть народ, который с балконов в небо смотрит, есть те, кто с собаками и детьми гуляют по улице и общаются по телефону", - сказала Анна.

Она добавила, что никаких перебоев сети или интернета не наблюдается.

"Читаем новости, делами занимаемся, ждем, что будет дальше", - подытожила девушка.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.