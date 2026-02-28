https://ria.ru/20260228/dubay-2077483999.html
Находящаяся в Дубае россиянка рассказала об обстановке на улицах
Находящаяся в Дубае россиянка рассказала об обстановке на улицах
Обстановка в Дубае спокойная, прозвучало несколько взрывов, но эвакуации нет, интернет работает, люди гуляют по улице, рассказала РИА Новости находящаяся в ОАЭ... РИА Новости, 28.02.2026
Находящаяся в Дубае россиянка рассказала об обстановке на улицах
РИА Новости: россиянка сообщила о спокойной обстановке на улицах Дубая НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Обстановка в Дубае спокойная, прозвучало несколько взрывов, но эвакуации нет, интернет работает, люди гуляют по улице, рассказала РИА Новости находящаяся в ОАЭ россиянка по имени Анна.
"Первые взрывы, больше похожие на хлопки, я услышала в 13:45 по местному времени. Дальше несколько хлопков было в 16:40. Всего слышала 4-5 раз. Больше похоже на работу ПВО, чем на удары… Сейчас уже больше часа всё спокойно", - сообщила агентству девушка.
По ее словам, "пока ничего критичного, эвакуации никакой нет".
Анна рассказала, что находится в районе Jumeirah Village Circle, удаленном от центра. Она отметила, что обстановка сейчас довольно спокойная.
"Сирен нет. Смс с предупреждениями на данный момент нет. Есть народ, который с балконов в небо смотрит, есть те, кто с собаками и детьми гуляют по улице и общаются по телефону", - сказала Анна.
Она добавила, что никаких перебоев сети или интернета не наблюдается.
"Читаем новости, делами занимаемся, ждем, что будет дальше", - подытожила девушка.
США
и
Израиль
нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории
Ирана
, в том числе по
Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе
Ближнего Востока
.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В
Москве
заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.