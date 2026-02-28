https://ria.ru/20260228/dubay-2077483572.html
Офисы в небоскребе Бурдж-Халифа в Дубае перевели на удаленку
Офисы в небоскребе Бурдж-Халифа в Дубае перевели на удаленку - РИА Новости, 28.02.2026
Офисы в небоскребе Бурдж-Халифа в Дубае перевели на удаленку
Сотрудников ряда организаций и офисов из небоскреба "Бурдж-Халифа" в Дубае перевели на удаленку, сирен и организованной эвакуации не было, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2026
ДУБАЙ, 28 фев — РИА Новости. Сотрудников ряда организаций и офисов из небоскреба "Бурдж-Халифа" в Дубае перевели на удаленку, сирен и организованной эвакуации не было, сообщил РИА Новости очевидец.
"Сейчас тут, в районе даунтаун около "Бурдж-Халифы". Сотрудников отдельных организаций из башни отпустили, прям масштабной эвакуации нет", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, часть компаний решила перевести сотрудников на удалённую работу. "У меня была встреча, коллега настоял, чтобы мы покинули здание. Его коллег попросили уйти из офиса и перейти на удалёнку. Сирен и организованной эвакуации не было", - уточнил он.
Небоскреб "Бурдж-Халифа" высотой 828 метров является самым высоким зданием в мире.
США
и Израиль
нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном
и Тегераном на этой неделе в Женеве
при посредничестве Омана
.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве
заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.