Офисы в небоскребе Бурдж-Халифа в Дубае перевели на удаленку
18:14 28.02.2026 (обновлено: 18:26 28.02.2026)
Офисы в небоскребе Бурдж-Халифа в Дубае перевели на удаленку
в мире, сша, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Офисы в небоскребе Бурдж-Халифа в Дубае перевели на удаленку

РИА Новости: ряд компаний в небоскребе Бурдж-Халифа перевели на удаленку

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСамый высокий небоскреб в мире Бурдж-Халифа в Дубае
Самый высокий небоскреб в мире Бурдж-Халифа в Дубае. Архивное фото
ДУБАЙ, 28 фев — РИА Новости. Сотрудников ряда организаций и офисов из небоскреба "Бурдж-Халифа" в Дубае перевели на удаленку, сирен и организованной эвакуации не было, сообщил РИА Новости очевидец.
"Сейчас тут, в районе даунтаун около "Бурдж-Халифы". Сотрудников отдельных организаций из башни отпустили, прям масштабной эвакуации нет", - рассказал собеседник агентства.
В соцсетях разлетаются кадры с улиц в ОАЭ
Вчера, 16:04
По его словам, часть компаний решила перевести сотрудников на удалённую работу. "У меня была встреча, коллега настоял, чтобы мы покинули здание. Его коллег попросили уйти из офиса и перейти на удалёнку. Сирен и организованной эвакуации не было", - уточнил он.
Небоскреб "Бурдж-Халифа" высотой 828 метров является самым высоким зданием в мире.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Очевидцы опровергли сообщения об эвакуации "Бурдж-Халифа"
Вчера, 13:26
 
В миреСШАИранИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
