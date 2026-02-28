Рейтинг@Mail.ru
В Дубае прогремели взрывы
18:04 28.02.2026 (обновлено: 19:34 28.02.2026)
В Дубае прогремели взрывы
Серия взрывов прогремела в Дубае, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2026
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
В Дубае прогремели взрывы

ДУБАЙ, 28 фев - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в Дубае, передает корреспондент РИА Новости.
Раздались не менее пяти-семи взрывов. Очевидец из района Dubai Hills сообщил, что в зданиях дрожали стекла.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Россиянка рассказала о звуках взрыва в районе Дубай Марина
