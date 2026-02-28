https://ria.ru/20260228/dubay-2077482498.html
В Дубае прогремели взрывы
В Дубае прогремели взрывы - РИА Новости, 28.02.2026
В Дубае прогремели взрывы
Серия взрывов прогремела в Дубае, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T18:04:00+03:00
2026-02-28T18:04:00+03:00
2026-02-28T19:34:00+03:00
дубай
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077440378_0:300:812:757_1920x0_80_0_0_b38463fdfdf0bf6e77dd6abca9913233.jpg
https://ria.ru/20260228/zhitelnitsa-2077444760.html
дубай
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077440378_0:224:812:833_1920x0_80_0_0_aefa85135bdebb4f9ceca08ea33a207e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дубай, военная операция сша и израиля против ирана, сша, иран, в мире
Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Иран, В мире
В Дубае прогремели взрывы
РИА Новости: в Дубае прогремела серия взрывов