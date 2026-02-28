© Кадр видео из соцсетей Работа ПВО в Дубае

Генконсульство России в Дубае обратилось к согражданам

ДУБАЙ, 28 фев - РИА Новости. Генконсульство РФ в Дубае призывает граждан к осторожности и подчеркивает, что туристическая и курортная инфраструктура в Дубае функционирует в штатном режиме.

"Просим соблюдать разумные меры предосторожности, проявлять повышенную внимательность и воздерживаться от поездок, не являющихся необходимыми", - сообщили в генконсульстве РИА Новости.

"Туристическая и курортная инфраструктура функционирует в штатном режиме. Объекты, представляющие потенциальный интерес в военном отношении, расположены на значительном удалении от туристических зон", - отметили в российской дипмиссии.

Генконсульство также рекомендует внимательно следить за официальными сообщениями государственных органов ОАЭ , прежде всего министерства внутренних дел и иных компетентных служб, а также строго руководствоваться их указаниями.

"Рекомендуем российским гражданам установить мобильное приложение "Зарубежный помощник", а также, по возможности, встать на консульский учёт в Генеральном консульстве Российской Федерации в Дубае", - отметили дипломаты.