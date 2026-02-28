https://ria.ru/20260228/dubay-2077441167.html
Генконсульство России в Дубае обратилось к согражданам
Генконсульство РФ в Дубае призывает граждан к осторожности и подчеркивает, что туристическая и курортная инфраструктура в Дубае функционирует в штатном режиме. РИА Новости, 28.02.2026
Генконсульство России в Дубае обратилось к согражданам
Генконсульство в Дубае призвало россиян быть осторожными
ДУБАЙ, 28 фев - РИА Новости. Генконсульство РФ в Дубае призывает граждан к осторожности и подчеркивает, что туристическая и курортная инфраструктура в Дубае функционирует в штатном режиме.
"Просим соблюдать разумные меры предосторожности, проявлять повышенную внимательность и воздерживаться от поездок, не являющихся необходимыми", - сообщили в генконсульстве РИА Новости.
"Туристическая и курортная инфраструктура функционирует в штатном режиме. Объекты, представляющие потенциальный интерес в военном отношении, расположены на значительном удалении от туристических зон", - отметили в российской дипмиссии.
Генконсульство также рекомендует внимательно следить за официальными сообщениями государственных органов ОАЭ
, прежде всего министерства внутренних дел и иных компетентных служб, а также строго руководствоваться их указаниями.
"Рекомендуем российским гражданам установить мобильное приложение "Зарубежный помощник", а также, по возможности, встать на консульский учёт в Генеральном консульстве Российской Федерации в Дубае", - отметили дипломаты.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации, представляющей реальную угрозу жизни и здоровью, рекомендуется обращаться по телефону экстренной связи Генерального консульства +971504547754.