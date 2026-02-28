https://ria.ru/20260228/dubay-2077439055.html
Генконсул России в Дубае не получал данных о пострадавших россиянах
Генконсул России в Дубае Максим Владимиров сообщил РИА Новости, что данных о пострадавших гражданах России в Дубае не поступало. РИА Новости, 28.02.2026
