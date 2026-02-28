https://ria.ru/20260228/dubay-2077436790.html
В Дубае приостановили работу двух аэропортов
В Дубае приостановили работу двух аэропортов - РИА Новости, 28.02.2026
В Дубае приостановили работу двух аэропортов
Работа международного аэропорта Дубая (DXB) и международного аэропорта "Аль-Мактум" (DWC) остановлена на неопределенный срок, говорится в заявлении... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T15:25:00+03:00
2026-02-28T15:25:00+03:00
2026-02-28T16:01:00+03:00
в мире
дубай
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100166/56/1001665686_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_71a2f82bb84eb9dccab398881a9263cc.jpg
https://ria.ru/20250623/oae-2024951739.html
дубай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100166/56/1001665686_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_f4748cd0a38aa351174b2b7928ba5fdf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дубай, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Дубае приостановили работу двух аэропортов
Аэропорты Дубая приостановили полеты