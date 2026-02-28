https://ria.ru/20260228/dubay-2077392290.html
В Дубае прогремел взрыв
Звук взрыва слышен в Дубае, сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T12:40:00+03:00
2026-02-28T12:40:00+03:00
2026-02-28T14:25:00+03:00
дубай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149457/07/1494570727_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_3f4b72f5337d0beeaa053854fda2a793.jpg
