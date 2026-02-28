https://ria.ru/20260228/dubaj-2077545016.html
Туристка из Башкирии рассказала о затишье на улицах Дубая
Туристка из Башкирии рассказала о затишье на улицах Дубая - РИА Новости, 28.02.2026
Туристка из Башкирии рассказала о затишье на улицах Дубая
Туристка из Башкирии рассказала РИА Новости, что в Дубае после серии взрывов наступило затишье, при этом на улицах почти нет людей. РИА Новости, 28.02.2026
Туристка из Башкирии рассказала о затишье на улицах Дубая
