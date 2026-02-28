Рейтинг@Mail.ru
Utair отменила шесть рейсов между городами России и ОАЭ
16:48 28.02.2026 (обновлено: 17:34 28.02.2026)
Utair отменила шесть рейсов между городами России и ОАЭ
Авиакомпания Utair ("Ютэйр") отменила шесть рейсов между Дубаем и Москвой, Сургутом и Грозным в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и введёнными...
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Авиакомпания Utair ("Ютэйр") отменила шесть рейсов между Дубаем и Москвой, Сургутом и Грозным в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и введёнными ограничениями на выполнение полётов в регионе, сообщил авиаперевозчик.
"В связи с закрытием воздушного пространства Ирана и введёнными ограничениями на выполнение полётов в регионе авиакомпания Utair корректирует расписание рейсов в Дубай. Отменены следующие рейсы: UT715/716 Москва (Внуково) – Дубай – Москва (Внуково), 28 февраля 2026 г., UT735/736 Сургут – Дубай – Сургут, 28 февраля 2026 г., UT733/734 Грозный – Дубай – Грозный, 1 марта 2026 г", - говорится в сообщении.
Пассажиры отмененных рейсов смогут вернуть стоимость билетов в полном объеме или перебронировать их на альтернативные даты, отметили в Utair.
Самолет авиакомпании S7 Boeing 737 - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
S7 отменила два рейса в Дубай
ДубайСургутМоскваЮТэйрВ мире
 
 
