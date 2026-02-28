https://ria.ru/20260228/dubaj-2077459663.html
Utair отменила шесть рейсов между городами России и ОАЭ
Utair отменила шесть рейсов между городами России и ОАЭ
Авиакомпания Utair ("Ютэйр") отменила шесть рейсов между Дубаем и Москвой, Сургутом и Грозным в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и введёнными... РИА Новости, 28.02.2026
Utair отменила шесть рейсов между городами России и ОАЭ
