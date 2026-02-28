Дроны ВСУ повредили гражданские объекты в Брянской области

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Дроны ВСУ в результате многочисленных атак нанесли повреждения гражданским объектам на приграничных территориях Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Киевский режим подло и целенаправленно атакует гражданские объекты в нашем приграничье. В результате многочисленных атак с помощью дронов-камикадзе: в Климовском районе ... повреждены два гражданских автомобиля. В селе Брахлов повреждены жилой дом и автомобиль. В селе Бровничи в результате атаки по территории АПХ "Мираторг" поврежден грузовой автомобиль. В селах Шамовка и Шумиловка повреждены два жилых дома", - написал Богомаз в канале на платформе Max.
Губернатор добавил, что в селе Курковичи Стародубского муниципального округа поврежден жилой дом; в поселке городского типа Суземка Суземского района поврежден гражданский автомобиль.
Пострадавших нет, отметил Богомаз. Работают оперативные и экстренные службы.
