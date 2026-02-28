Рейтинг@Mail.ru
Дроны ВСУ повредили гражданские объекты в Брянской области - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:23 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/drony-2077534972.html
Дроны ВСУ повредили гражданские объекты в Брянской области
Дроны ВСУ повредили гражданские объекты в Брянской области - РИА Новости, 28.02.2026
Дроны ВСУ повредили гражданские объекты в Брянской области
Дроны ВСУ в результате многочисленных атак нанесли повреждения гражданским объектам на приграничных территориях Брянской области, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T22:23:00+03:00
2026-02-28T22:23:00+03:00
брянская область
климовский район
суземский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
мираторг
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877027643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_519cc12763a3b77be5b6762df01c2f43.jpg
https://ria.ru/20250528/bespilotnik-2019473567.html
брянская область
климовский район
суземский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877027643_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd0e435485b84abb371433174d525b11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, климовский район, суземский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, мираторг, происшествия
Брянская область, Климовский район, Суземский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Мираторг, Происшествия
Дроны ВСУ повредили гражданские объекты в Брянской области

Богомаз: ВСУ атаковали гражданские объекты в Брянской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Фрагмент снаряда . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Дроны ВСУ в результате многочисленных атак нанесли повреждения гражданским объектам на приграничных территориях Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Киевский режим подло и целенаправленно атакует гражданские объекты в нашем приграничье. В результате многочисленных атак с помощью дронов-камикадзе: в Климовском районе ... повреждены два гражданских автомобиля. В селе Брахлов повреждены жилой дом и автомобиль. В селе Бровничи в результате атаки по территории АПХ "Мираторг" поврежден грузовой автомобиль. В селах Шамовка и Шумиловка повреждены два жилых дома", - написал Богомаз в канале на платформе Max.
Губернатор добавил, что в селе Курковичи Стародубского муниципального округа поврежден жилой дом; в поселке городского типа Суземка Суземского района поврежден гражданский автомобиль.
Пострадавших нет, отметил Богомаз. Работают оперативные и экстренные службы.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
При атаке беспилотников в Брянской области пострадали два жилых дома
28 мая 2025, 07:19
 
Брянская областьКлимовский районСуземский районАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныМираторгПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала