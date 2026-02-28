Опубликовано видео удара иранского дрона по штабу 5-го флота ВМС США

ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. В сети распространилось видео, на котором, как утверждается, запечатлён момент удара иранского дрона-камикадзе по территории штаба 5-го флота ВМС США в Бахрейне в ответ на атаку по исламской республике Иран.

"Иранский дрон-камикадзе Shahed 136 поразил штаб 5-го флота ВМС США в Бахрейне", — сообщает журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон в посте к видео в социальной сети X

На кадрах видно, как беспилотник пикирует в одно из куполообразных зданий на территории базы, после чего следует мощный взрыв и в воздух разлетаются осколки.

Официального подтверждения подлинности видео и информации о возможных последствиях удара на данный момент не поступало.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана