Опубликовано видео удара иранского дрона по штабу 5-го флота ВМС США - РИА Новости, 28.02.2026
21:53 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/dron-2077529624.html
Опубликовано видео удара иранского дрона по штабу 5-го флота ВМС США
Опубликовано видео удара иранского дрона по штабу 5-го флота ВМС США
Опубликовано видео удара иранского дрона по штабу 5-го флота ВМС США
В сети распространилось видео, на котором, как утверждается, запечатлён момент удара иранского дрона-камикадзе по территории штаба 5-го флота ВМС США в Бахрейне РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T21:53:00+03:00
2026-02-28T21:53:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077513815_0:976:1254:1681_1920x0_80_0_0_98e38ab57ba925f6ba5209cd7741e2ce.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077411711.html
сша
иран
израиль
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, сша, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Опубликовано видео удара иранского дрона по штабу 5-го флота ВМС США

Появилось видео удара дрона-камикадзе по штабу 5-го флота США в Бахрейне

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERSДым на месте взрыва в Манаме, Бахрейн
Дым на месте взрыва в Манаме, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
Дым на месте взрыва в Манаме, Бахрейн
ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. В сети распространилось видео, на котором, как утверждается, запечатлён момент удара иранского дрона-камикадзе по территории штаба 5-го флота ВМС США в Бахрейне в ответ на атаку по исламской республике Иран.
"Иранский дрон-камикадзе Shahed 136 поразил штаб 5-го флота ВМС США в Бахрейне", — сообщает журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон в посте к видео в социальной сети X.
На кадрах видно, как беспилотник пикирует в одно из куполообразных зданий на территории базы, после чего следует мощный взрыв и в воздух разлетаются осколки.
Официального подтверждения подлинности видео и информации о возможных последствиях удара на данный момент не поступало.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Атака на Иран: позорный провал с первой секунды
Вчера, 14:24
 
В миреСШАИранИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
