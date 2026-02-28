Рейтинг@Mail.ru
Над Тульской областью уничтожили три дрона ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:18 28.02.2026 (обновлено: 20:24 28.02.2026)
Над Тульской областью уничтожили три дрона ВСУ
Над Тульской областью уничтожили три дрона ВСУ - РИА Новости, 28.02.2026
Над Тульской областью уничтожили три дрона ВСУ
ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 28.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
вооруженные силы украины
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
Над Тульской областью уничтожили три дрона ВСУ

Над территорией Тульской области уничтожили 3 украинских БПЛА

Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Подразделения ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожили три украинских беспилотника. Пострадавших нет", - написал Миляев в канале на платформе Max.
Губернатор добавил, что повреждений зданий и инфраструктуры, предварительно, не зафиксировано.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
