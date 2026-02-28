https://ria.ru/20260228/dron-2077509651.html
Над Тульской областью уничтожили три дрона ВСУ
Над Тульской областью уничтожили три дрона ВСУ - РИА Новости, 28.02.2026
Над Тульской областью уничтожили три дрона ВСУ
ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T20:18:00+03:00
2026-02-28T20:18:00+03:00
2026-02-28T20:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
вооруженные силы украины
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911087_0:251:2355:1576_1920x0_80_0_0_9e23bdb65fc6c9659f863cfb58378a56.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911087_0:130:2415:1941_1920x0_80_0_0_0f6b90a7e1701894bb9280927f79abdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, тульская область, вооруженные силы украины, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Тульской областью уничтожили три дрона ВСУ
Над территорией Тульской области уничтожили 3 украинских БПЛА