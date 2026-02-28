Бойцы ВС России назвали характеристики дрона-перехватчика "Воган-9СП-1"

ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Российский дрон-перехватчик "Воган-9СП-1" способен уничтожать беспилотные цели на высоте до четырех километров и на дальности до 17 километров, со скоростью 300 километров в час, сообщил РИА Новости инструктор учебного центра беспилотных систем морской пехоты действующие в интересах группировки войск "Центр" с позывным "Меркурий".

"Камикадзе-перехватчик, дрон называется "Воган-9СП-1", и сейчас на вооружение приходит "Воган-СП-2". Цель и задача - перехват беспилотных систем на высоте до четырёх километров. Работает на дальности до 17 километров", - рассказал собеседник агентства.

Аппарат отличается наличием боевой части с поражающими элементами, что значительно повышает эффективность применения.

"В отличие от других у него есть боевая часть с поражающими элементами, что увеличивает степень поражения практически до 100%", - отметил инструктор.