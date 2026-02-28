Рейтинг@Mail.ru
Бойцы ВС России назвали характеристики дрона-перехватчика "Воган-9СП-1" - РИА Новости, 28.02.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
03:06 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/dron-2077325933.html
Бойцы ВС России назвали характеристики дрона-перехватчика "Воган-9СП-1"
Бойцы ВС России назвали характеристики дрона-перехватчика "Воган-9СП-1" - РИА Новости, 28.02.2026
Бойцы ВС России назвали характеристики дрона-перехватчика "Воган-9СП-1"
Российский дрон-перехватчик "Воган-9СП-1" способен уничтожать беспилотные цели на высоте до четырех километров и на дальности до 17 километров, со скоростью 300 РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T03:06:00+03:00
2026-02-28T03:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Бойцы ВС России назвали характеристики дрона-перехватчика "Воган-9СП-1"

РИА Новости: морпехи назвали характеристики дрона-перехватчика "Воган-9СП-1"

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Российский дрон-перехватчик "Воган-9СП-1" способен уничтожать беспилотные цели на высоте до четырех километров и на дальности до 17 километров, со скоростью 300 километров в час, сообщил РИА Новости инструктор учебного центра беспилотных систем морской пехоты действующие в интересах группировки войск "Центр" с позывным "Меркурий".
"Камикадзе-перехватчик, дрон называется "Воган-9СП-1", и сейчас на вооружение приходит "Воган-СП-2". Цель и задача - перехват беспилотных систем на высоте до четырёх километров. Работает на дальности до 17 километров", - рассказал собеседник агентства.
Аппарат отличается наличием боевой части с поражающими элементами, что значительно повышает эффективность применения.
"В отличие от других у него есть боевая часть с поражающими элементами, что увеличивает степень поражения практически до 100%", - отметил инструктор.
"Меркурий" добавил, что скорость дрона превышает 300 километров в час. Он оснащен системой захвата цели, цифровыми камерами, а также камерой ночного видения, что позволяет использовать его в любое время суток.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
