В Москве прошел ледяной дождь

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Ледяной дождь прошел в Москве, после чего перешел в осадки в виде обычного дождя, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"По данным автоматической метеостанции на крыше гидрометцентра, ледяной дождь фиксировался, пришел он где-то с шести часов… Где-то в 10.50 фиксировались последние капли дождя, он будет приниматься время от времени, но ледяной дождь закончился около 11 утра. Сейчас он будет просто-напросто дождем таким обычным", - рассказал Шувалов.

Он отметил, что дождь появляется из-за адверсии. Это наступление теплого воздуха на высотах порядка полутора километров - там идет воздушная масса с положительной температурой, а внизу, в приземном слое, отрицательная температура воздуха.