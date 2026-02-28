https://ria.ru/20260228/dozhd-2077406135.html
В Москве прошел ледяной дождь
В Москве прошел ледяной дождь - РИА Новости, 28.02.2026
В Москве прошел ледяной дождь
Ледяной дождь прошел в Москве, после чего перешел в осадки в виде обычного дождя, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр... РИА Новости, 28.02.2026
В Москве прошел ледяной дождь
Шувалов: ледяной дождь в Москве перешел в осадки в виде обычного дождя
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Ледяной дождь прошел в Москве, после чего перешел в осадки в виде обычного дождя, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"По данным автоматической метеостанции на крыше гидрометцентра, ледяной дождь фиксировался, пришел он где-то с шести часов… Где-то в 10.50 фиксировались последние капли дождя, он будет приниматься время от времени, но ледяной дождь закончился около 11 утра. Сейчас он будет просто-напросто дождем таким обычным", - рассказал Шувалов.
Он отметил, что дождь появляется из-за адверсии. Это наступление теплого воздуха на высотах порядка полутора километров - там идет воздушная масса с положительной температурой, а внизу, в приземном слое, отрицательная температура воздуха.
"И поэтому, когда дождь идет, он в последние метры перед падением на землю переохлаждается и переходит в другое состояние. Когда он сталкивается с какими-то предметами, то он сразу превращается в лед, эти капли переохлажденного дождя. Вот это физика этого ледяного дождя, как это происходит", - добавил синоптик.