Названы валюты, сильнее всех подорожавшие к доллару с начала года

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Бразильский реал, австралийский доллар и норвежская крона сильнее всех подорожали к доллару с начала года, подсчитало РИА Новости по открытым биржевым данным.

Так, бразильский реал укрепился к американской валюте сразу на 7,1%. На втором месте расположился австралийский доллар, ставший сильнее на 6,54%, а на третьем месте оказалась норвежская крона (рост на 6,16%).

Кроме них в первую пятерку вошли мексиканское песо (4,82%) и малайзийский ринггит (4,3%). Рубль также подорожал к доллару - с начала года его курс укрепился на 1,43%.