Фонд капремонта Москвы через суд взыскал долг с актрисы Ольги Будиной

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы через суд взыскал долг по оплате коммунальных платежей с актрисы Ольги Будиной, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию", - сказано в материалах.

Сумма накопившегося долга у Будиной не сообщается. Решение суда вступило в силу.