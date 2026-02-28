https://ria.ru/20260228/dolg-2077332760.html
Фонд капремонта Москвы через суд взыскал долг с актрисы Ольги Будиной
Фонд капремонта Москвы через суд взыскал долг с актрисы Ольги Будиной - РИА Новости, 28.02.2026
Фонд капремонта Москвы через суд взыскал долг с актрисы Ольги Будиной
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы через суд взыскал долг по оплате коммунальных платежей с актрисы Ольги Будиной, следует из... РИА Новости, 28.02.2026
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы через суд взыскал долг по оплате коммунальных платежей с актрисы Ольги Будиной, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию", - сказано в материалах.
Сумма накопившегося долга у Будиной
не сообщается. Решение суда вступило в силу.
Согласно данным судебной инстанции, Фонд капремонта в 2024 и 2023 годах подавал два аналогичных иска к Будиной, требования удовлетворили.