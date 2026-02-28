Рейтинг@Mail.ru
Россиянка из Дохи рассказала об обстановке в городе на фоне иранских ударов
16:58 28.02.2026
Россиянка из Дохи рассказала об обстановке в городе на фоне иранских ударов
Россиянка Дарья, проживающая в столице Катара Дохе, рассказала РИА Новости, что жители города пока не закупаются массово продуктами, сама она планирует закупить
в мире
иран
катар
сша
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, катар, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Катар, США, Военная операция США и Израиля против Ирана

Россиянка из Дохи рассказала об обстановке в городе на фоне иранских ударов

СТАМБУЛ, 28 фев – РИА Новости. Россиянка Дарья, проживающая в столице Катара Дохе, рассказала РИА Новости, что жители города пока не закупаются массово продуктами, сама она планирует закупить не скоропортящиеся продукты.
"У нас дома есть крупы и консервы, так что сильно паниковать и закупаться не планируем. Прямо сейчас хочу все-таки выбраться в ближайший магазин через дорогу, и для своего спокойствия закупить яиц и чего-нибудь не скоропортящегося", - рассказала Дарья.
Атака на Иран: позорный провал с первой секунды
Вчера, 14:24
Силы ПВО Катара успешно отразили несколько ракетных атак, все ракеты были сбиты, сообщило министерство обороны Катара.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Эпическая ярость". К чему приведет операция США в Иране
Вчера, 13:07
 
