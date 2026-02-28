Россиянка из Дохи рассказала об обстановке в городе на фоне иранских ударов

СТАМБУЛ, 28 фев – РИА Новости. Россиянка Дарья, проживающая в столице Катара Дохе, рассказала РИА Новости, что жители города пока не закупаются массово продуктами, сама она планирует закупить не скоропортящиеся продукты.

"У нас дома есть крупы и консервы, так что сильно паниковать и закупаться не планируем. Прямо сейчас хочу все-таки выбраться в ближайший магазин через дорогу, и для своего спокойствия закупить яиц и чего-нибудь не скоропортящегося", - рассказала Дарья.