Россиянка из Дохи рассказала об обстановке в городе на фоне иранских ударов

СТАМБУЛ, 28 фев – РИА Новости. Россиянка Дарья, проживающая в столице Катара Дохе, рассказала РИА Новости, что жители города пока не закупаются массово продуктами, сама она планирует закупить не скоропортящиеся продукты.
"У нас дома есть крупы и консервы, так что сильно паниковать и закупаться не планируем. Прямо сейчас хочу все-таки выбраться в ближайший магазин через дорогу, и для своего спокойствия закупить яиц и чего-нибудь не скоропортящегося", - рассказала Дарья.
Силы ПВО Катара успешно отразили несколько ракетных атак, все ракеты были сбиты, сообщило министерство обороны Катара.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.