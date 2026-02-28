Очевидцы рассказали о сигналах тревоги в Дохе

Люди с балкона смотрят на взрыв в Дохе, Катар

© REUTERS / Mohammed Salem Люди с балкона смотрят на взрыв в Дохе, Катар

ТБИЛИСИ, 28 фев - РИА Новости. Сигналы тревоги сработали в одной из гостиниц Дохи (столица Катара), заявила РИА Новости очевидец, туристка из Грузии Софико.

"Мы находимся в Дохе . В здании сработали предупредительные сигналы, это вызвало панику среди гостей, но сейчас все сохраняют спокойствие. Жители гостиницы собрались в лобби с вещами и ожидают информации", - рассказала Софико.

По ее словам, она отдыхает вместе с группой друзей из шести человек. Обратный рейс на родину был запланирован 3 марта, однако туристы готовы уехать при первой возможности.