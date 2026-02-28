Рейтинг@Mail.ru
Очевидцы рассказали о сигналах тревоги в Дохе - РИА Новости, 28.02.2026
16:44 28.02.2026
Очевидцы рассказали о сигналах тревоги в Дохе
Очевидцы рассказали о сигналах тревоги в Дохе - РИА Новости, 28.02.2026
Очевидцы рассказали о сигналах тревоги в Дохе
Сигналы тревоги сработали в одной из гостиниц Дохи (столица Катара), заявила РИА Новости очевидец, туристка из Грузии Софико. РИА Новости, 28.02.2026
в мире, доха, катар, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Доха, Катар, Военная операция США и Израиля против Ирана

Очевидцы рассказали о сигналах тревоги в Дохе

© REUTERS / Mohammed SalemЛюди с балкона смотрят на взрыв в Дохе, Катар
Люди с балкона смотрят на взрыв в Дохе, Катар - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Mohammed Salem
Люди с балкона смотрят на взрыв в Дохе, Катар
ТБИЛИСИ, 28 фев - РИА Новости. Сигналы тревоги сработали в одной из гостиниц Дохи (столица Катара), заявила РИА Новости очевидец, туристка из Грузии Софико.
"Мы находимся в Дохе. В здании сработали предупредительные сигналы, это вызвало панику среди гостей, но сейчас все сохраняют спокойствие. Жители гостиницы собрались в лобби с вещами и ожидают информации", - рассказала Софико.
По ее словам, она отдыхает вместе с группой друзей из шести человек. Обратный рейс на родину был запланирован 3 марта, однако туристы готовы уехать при первой возможности.
"Мы решили уехать раньше запланированного срока, однако пока рейсов нет — вылеты отменены. Мы ждем дальнейшей информации о возможных вариантах выезда", - заявила она.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
