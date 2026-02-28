https://ria.ru/20260228/dokha-2077458381.html
Очевидцы рассказали о сигналах тревоги в Дохе
ТБИЛИСИ, 28 фев - РИА Новости. Сигналы тревоги сработали в одной из гостиниц Дохи (столица Катара), заявила РИА Новости очевидец, туристка из Грузии Софико.
"Мы находимся в Дохе
. В здании сработали предупредительные сигналы, это вызвало панику среди гостей, но сейчас все сохраняют спокойствие. Жители гостиницы собрались в лобби с вещами и ожидают информации", - рассказала Софико.
По ее словам, она отдыхает вместе с группой друзей из шести человек. Обратный рейс на родину был запланирован 3 марта, однако туристы готовы уехать при первой возможности.
"Мы решили уехать раньше запланированного срока, однако пока рейсов нет — вылеты отменены. Мы ждем дальнейшей информации о возможных вариантах выезда", - заявила она.