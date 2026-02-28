https://ria.ru/20260228/dnr-2077547809.html
В ДНР два мирных жителя пострадали из-за атак украинских дронов
Два мирных жителя ДНР пострадали в результате атак украинских беспилотников, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T23:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
В ДНР два мирных жителя пострадали из-за атак украинских дронов
