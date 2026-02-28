Рейтинг@Mail.ru
В ДНР два мирных жителя пострадали из-за атак украинских дронов - РИА Новости, 28.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:30 28.02.2026
В ДНР два мирных жителя пострадали из-за атак украинских дронов
В ДНР два мирных жителя пострадали из-за атак украинских дронов - РИА Новости, 28.02.2026
В ДНР два мирных жителя пострадали из-за атак украинских дронов
Два мирных жителя ДНР пострадали в результате атак украинских беспилотников, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 28.02.2026
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
донецкая народная республика
донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
В ДНР два мирных жителя пострадали из-за атак украинских дронов

В ДНР два мирных жителя получили ранения из-за атак дронов ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Два мирных жителя ДНР пострадали в результате атак украинских беспилотников, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Два мирных жителя республики пострадали сегодня из-за атак украинских беспилотников", - написал Пушилин в Telegram-канале.
Глава республики добавил, что повреждено остекление двух медучреждений и четырех многоквартирных жилых домов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Донецкая Народная Республика
Денис Пушилин
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
