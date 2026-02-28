Рейтинг@Mail.ru
В Днепре сотрудники военкомата избили женщину
18:58 28.02.2026
В Днепре сотрудники военкомата избили женщину
В Днепре сотрудники военкомата избили женщину
Сотрудники ТЦК в Днепре избили женщину, решив, что она хочет снять, как они мобилизовали мужчину, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 28.02.2026
2026
В Днепре сотрудники военкомата избили женщину

РИА Новости: в Днепре сотрудники ТЦК избили женщину, решив, что она их снимает

© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Сотрудники ТЦК в Днепре избили женщину, решив, что она хочет снять, как они мобилизовали мужчину, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
"Сотрудники ТЦК избили жительницу Днепра после того, как она просто достала телефон из сумки, подумав, что она хочет снять процесс принудительной мобилизации жителя", - рассказал собеседник агентства.
Ранее РИА Новости сообщали о том, что администрации муниципалитетов на Украине получили разнарядку выявлять граждан, публикующих случаи насильственной мобилизации.
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Шарий сообщил о покушении на начальника городского военкомата на Украине
27 февраля, 23:09
 
