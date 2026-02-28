https://ria.ru/20260228/dnepr-2077492051.html
В Днепре сотрудники военкомата избили женщину
В Днепре сотрудники военкомата избили женщину
Сотрудники ТЦК в Днепре избили женщину, решив, что она хочет снять, как они мобилизовали мужчину, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 28.02.2026
