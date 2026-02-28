Рейтинг@Mail.ru
В Польше есть риск захвата дипсобственности России, заявил экс-генконсул - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:59 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/dipsobstvennost-2077339327.html
В Польше есть риск захвата дипсобственности России, заявил экс-генконсул
В Польше есть риск захвата дипсобственности России, заявил экс-генконсул - РИА Новости, 28.02.2026
В Польше есть риск захвата дипсобственности России, заявил экс-генконсул
В Польше есть риск захвата российской дипломатической собственности властями страны, заявил в интервью РИА Новости бывший генеральный консул РФ в Гданьске... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T07:59:00+03:00
2026-02-28T07:59:00+03:00
в мире
россия
польша
гданьск
сергей семенов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782576472_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4aa879c75b2381aa932ca9e5000752d.jpg
https://ria.ru/20260228/rusofobiya-2077332257.html
россия
польша
гданьск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782576472_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_85b48fc1479be4cd17b95841a07c1d6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, гданьск, сергей семенов
В мире, Россия, Польша, Гданьск, Сергей Семенов
В Польше есть риск захвата дипсобственности России, заявил экс-генконсул

Экс-генконсул Семенов: в Польше есть риск захвата дипсобственности России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Польши и ЕС
Флаги Польши и ЕС - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги Польши и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Польше есть риск захвата российской дипломатической собственности властями страны, заявил в интервью РИА Новости бывший генеральный консул РФ в Гданьске Сергей Семенов.
Генеральное консульство России в польском Гданьске закрылось в конце декабря минувшего года по решению Польши. Чтобы не терять связь с россиянами и освещать консульскую тематику, Семенов принял решение создать блог в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Так, за два с половиной месяца на него подписались 13 тысяч человек, а некоторые "рилсы" набрали по 100 и 200 тысяч просмотров.
"Риск всегда есть. Если они опустятся до прямого захвата нашей дипломатической собственности, это будет скандалом, конечно. Исключить такого поворота событий в нынешних условиях нельзя", - сказал Семенов, отвечая на соответствующий вопрос.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Русофобия в Польше прет из всех щелей, заявил экс-генконсул
05:08
 
В миреРоссияПольшаГданьскСергей Семенов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала