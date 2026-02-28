Рейтинг@Mail.ru
05:21 28.02.2026
Боливийцам рекомендовали сдать собранные на месте крушения самолета деньги
Боливийцам рекомендовали сдать собранные на месте крушения самолета деньги
Боливийцам рекомендовали сдать собранные на месте крушения самолета деньги

ЦБ рекомендует боливийцам сдать деньги, собранные на месте крушения самолета

© РИА НовостиПоследствия падения самолета ВВС Боливии на дорогу в городе Эль-Альто
Последствия падения самолета ВВС Боливии на дорогу в городе Эль-Альто - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости
Последствия падения самолета ВВС Боливии на дорогу в городе Эль-Альто. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 фев - РИА Новости. Центральный банк Боливии рекомендует боливийцам сдать в банки деньги, которые те собрали на месте крушения самолета, сообщил глава ЦБ Давид Эспиноса.
Ранее в пятницу Минобороны Боливии сообщило, что самолет, принадлежавший ВВС страны, упал при посадке поблизости от аэропорта города Эль-Альто. Воздушное судно перевозило деньги для Центрального банка.
Военная полиция в Боливии - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
СМИ: полиция Боливии сжигает пачки денег, выпавшие из разбившегося самолета
05:09
"Самолет перевозил банкноты, которые должны были быть депонированы в Центральном банке Боливии до того, как они могли бы поступить в обращение. Поскольку этот этап не был завершен, деньги не имеют силы", - сказал он эфире телеканала Unitel.
После падения у самолета начали собираться люди, чтобы завладеть выпавшими из него деньгами, мешая работе пожарных и медиков. Полиция применила газ, чтобы разогнать людей. Однако люди возвращались снова и снова.
"Мы настоятельно рекомендуем всем, у кого есть эти банкноты, сдать их в финансовые учреждения, поскольку серийные номера этих банкнот будут идентифицированы, это незаконно", - отметил Эспиноса.
Автомобиль скорой помощи в Боливии - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Семь из восьми членов экипажа разбившегося в Боливии самолета выжили
04:49
 
БоливияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
