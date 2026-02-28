Боливийцам рекомендовали сдать собранные на месте крушения самолета деньги

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 фев - РИА Новости. Центральный банк Боливии рекомендует боливийцам сдать в банки деньги, которые те собрали на месте крушения самолета, сообщил глава ЦБ Давид Эспиноса.

Ранее в пятницу Минобороны Боливии сообщило, что самолет, принадлежавший ВВС страны, упал при посадке поблизости от аэропорта города Эль-Альто. Воздушное судно перевозило деньги для Центрального банка.

"Самолет перевозил банкноты, которые должны были быть депонированы в Центральном банке Боливии до того, как они могли бы поступить в обращение. Поскольку этот этап не был завершен, деньги не имеют силы", - сказал он эфире телеканала Unitel

После падения у самолета начали собираться люди, чтобы завладеть выпавшими из него деньгами, мешая работе пожарных и медиков. Полиция применила газ, чтобы разогнать людей. Однако люди возвращались снова и снова.