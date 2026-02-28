Рейтинг@Mail.ru
05:09 28.02.2026
СМИ: полиция Боливии сжигает пачки денег, выпавшие из разбившегося самолета
СМИ: полиция Боливии сжигает пачки денег, выпавшие из разбившегося самолета

© AP Photo / Juan KaritaВоенная полиция в Боливии
Военная полиция в Боливии - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Juan Karita
Военная полиция в Боливии. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 фев - РИА Новости. Центробанк Боливии и местная полиция сжигают деньги, которые перевозил разбившийся в Боливии самолет на фоне непрекращающихся попыток боливийцев прорваться к месту трагедии и забрать купюры себе, следует из трансляции телеканала Unitel.
Ранее в пятницу минобороны Боливии сообщило, что самолет, принадлежавший ВВС страны, упал при посадке поблизости от аэропорта города Эль-Альто. Воздушное судно перевозило деньги для Центрального банка.
После катастрофы у самолета начали собираться местные жители, чтобы завладеть выпавшими из него деньгами, мешая работе пожарных и медиков. Полиция применила газ, чтобы разогнать людей. Однако люди возвращались снова и снова. "Эти банкноты не являются законным платежным средством, они не находятся в обращении. Поэтому мы приступаем к их уничтожению, и любой, кто владеет этими банкнотами, действует против закона... Вся эта партия будет сожжена", - сказал телеканалу глава Центрального банка Давид Эспиноса.
Последствия падения самолета ВВС Боливии на дорогу в городе Эль-Альто - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Минобороны Боливии утверждает, что самолет ВВС упал при посадке
