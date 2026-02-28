https://ria.ru/20260228/dengi-2077332403.html
СМИ: полиция Боливии сжигает пачки денег, выпавшие из разбившегося самолета
СМИ: полиция Боливии сжигает пачки денег, выпавшие из разбившегося самолета
СМИ: полиция Боливии сжигает пачки денег, выпавшие из разбившегося самолета
Центробанк Боливии и местная полиция сжигают деньги, которые перевозил разбившийся в Боливии самолет на фоне непрекращающихся попыток боливийцев прорваться к... РИА Новости, 28.02.2026
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 фев - РИА Новости.
Центробанк Боливии и местная полиция сжигают деньги, которые перевозил разбившийся в Боливии самолет на фоне непрекращающихся попыток боливийцев прорваться к месту трагедии и забрать купюры себе, следует из трансляции телеканала Unitel
Ранее в пятницу минобороны Боливии сообщило, что самолет, принадлежавший ВВС страны, упал при посадке поблизости от аэропорта города Эль-Альто. Воздушное судно перевозило деньги для Центрального банка.
После катастрофы у самолета начали собираться местные жители, чтобы завладеть выпавшими из него деньгами, мешая работе пожарных и медиков. Полиция применила газ, чтобы разогнать людей. Однако люди возвращались снова и снова. "Эти банкноты не являются законным платежным средством, они не находятся в обращении. Поэтому мы приступаем к их уничтожению, и любой, кто владеет этими банкнотами, действует против закона... Вся эта партия будет сожжена", - сказал телеканалу глава Центрального банка Давид Эспиноса.