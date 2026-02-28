Рейтинг@Mail.ru
Аферисты крадут деньги через доставку цветов от "поклонников" - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:53 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/dengi-2077325676.html
Аферисты крадут деньги через доставку цветов от "поклонников"
Аферисты крадут деньги через доставку цветов от "поклонников" - РИА Новости, 28.02.2026
Аферисты крадут деньги через доставку цветов от "поклонников"
Злоумышленники в преддверии 8 Марта звонят россиянкам под предлогом доставки цветов, которую заказал "тайный поклонник", эта схема направлена на кражу денег и... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T02:53:00+03:00
2026-02-28T02:53:00+03:00
angara security
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056118_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_221ddbdc8f2ef6b25885c3edb89ab181.jpg
https://ria.ru/20260226/megafon-2076860296.html
https://ria.ru/20260223/moshenniki-2076160781.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056118_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a5dafcf2396c3308eb51aed3d7721ff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
angara security
Angara Security
Аферисты крадут деньги через доставку цветов от "поклонников"

РИА Новости: аферисты крадут деньги через доставку цветов от "поклонников"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Злоумышленники в преддверии 8 Марта звонят россиянкам под предлогом доставки цветов, которую заказал "тайный поклонник", эта схема направлена на кражу денег и реквизитов: жертву просят подтвердить адрес и сообщить код из смс якобы для курьера и перейти по фишинговой ссылке для "отслеживания трека", рассказали РИА Новости эксперты Angara Security.
"В преддверии праздника в сети и мессенджерах фиксируется резкий рост числа фишинговых ресурсов, имитирующих сайты популярных интернет-магазинов. Мошенники заманивают жертв "уникальными предложениями" и скидками, ограниченными по времени. После оплаты несуществующего товара покупатель остается и без денег, и без подарка", - сообщили в компании.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"МегаФон": число фишинговых атак к 8 Марта и 23 Февраля вырастает вдвое
26 февраля, 12:44
"Особую популярность набирают схемы, связанные с доставкой цветов и подарков от якобы "родственников" или "тайных поклонников". Жертву просят подтвердить адрес и сообщить код из смс для курьера, перейти по ссылке для "отслеживания трека" или установить приложение "сервиса доставки", - поделились там.
Кроме того, растет число мошеннических схем, связанных с онлайн-знакомствами. В частности, когда жертва готова к продолжению общения после знакомства в интернете, ее приглашают на "культурное свидание", просят оплатить дорогу или выкупить билеты, обещая вернуть деньги при личной встрече.
В итоге жертва получает ссылку на фейковый платежный сервис, происходит кража реквизитов и повторные списания средств. Также возможны подставные свидания с завышенными счетами в заведениях - роль играют люди, нанятые для "легкой подработки" в мессенджерах или на сайтах знакомств.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Мошенники придумали новую схему с фишинговыми письмами
23 февраля, 03:44
 
Angara Security
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала