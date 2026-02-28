Аферисты крадут деньги через доставку цветов от "поклонников"

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Злоумышленники в преддверии 8 Марта звонят россиянкам под предлогом доставки цветов, которую заказал "тайный поклонник", эта схема направлена на кражу денег и реквизитов: жертву просят подтвердить адрес и сообщить код из смс якобы для курьера и перейти по фишинговой ссылке для "отслеживания трека", рассказали РИА Новости эксперты Angara Security.

"В преддверии праздника в сети и мессенджерах фиксируется резкий рост числа фишинговых ресурсов, имитирующих сайты популярных интернет-магазинов. Мошенники заманивают жертв "уникальными предложениями" и скидками, ограниченными по времени. После оплаты несуществующего товара покупатель остается и без денег, и без подарка", - сообщили в компании.

"Особую популярность набирают схемы, связанные с доставкой цветов и подарков от якобы "родственников" или "тайных поклонников". Жертву просят подтвердить адрес и сообщить код из смс для курьера, перейти по ссылке для "отслеживания трека" или установить приложение "сервиса доставки", - поделились там.

Кроме того, растет число мошеннических схем, связанных с онлайн-знакомствами. В частности, когда жертва готова к продолжению общения после знакомства в интернете, ее приглашают на "культурное свидание", просят оплатить дорогу или выкупить билеты, обещая вернуть деньги при личной встрече.