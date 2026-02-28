Рейтинг@Mail.ru
09:51 28.02.2026 (обновлено: 10:54 28.02.2026)
В Тульской области возбудили дело после гибели пяти человек при пожаре
В Тульской области возбудили дело после гибели пяти человек при пожаре
Уголовное дело возбуждено после гибели пяти человек в пожаре в жилом доме в Плавском районе Тульской области, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 28.02.2026
В Тульской области возбудили дело после гибели пяти человек при пожаре

© Фото : Главное управление МЧС России по Тульской областиНа месте пожара в жилом доме в Плавском районе Тульской области
На месте пожара в жилом доме в Плавском районе Тульской области
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели пяти человек в пожаре в жилом доме в Плавском районе Тульской области, сообщили в СУСК по региону.
Ранее в субботу ГУ МЧС по Тульской области сообщило о ликвидации пожара на площади 48 квадратных метров в частном жилом доме в Плавском районе Тульской области. В нем погибли пять человек.
"Следователем Плавского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел пятерых местных жителей после пожара", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
