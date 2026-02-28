https://ria.ru/20260228/delo-2077354059.html
В Тульской области возбудили дело после гибели пяти человек при пожаре
В Тульской области возбудили дело после гибели пяти человек при пожаре - РИА Новости, 28.02.2026
В Тульской области возбудили дело после гибели пяти человек при пожаре
Уголовное дело возбуждено после гибели пяти человек в пожаре в жилом доме в Плавском районе Тульской области, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 28.02.2026
В Тульской области возбудили дело после гибели пяти человек при пожаре
СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в Тульской области