01:20 28.02.2026 (обновлено: 09:10 28.02.2026)
Умер известный писатель-фантаст
Известный американский писатель-фантаст Дэн Симмонс скончался в возрасте 77 лет, говорится в некрологе писателя, опубликованном на сайте похоронной компании... РИА Новости, 28.02.2026
2026
© Getty Images / Sygma/Sophie BassoulsПисатель-фантаст Дэн Симмонс
Писатель-фантаст Дэн Симмонс. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Известный американский писатель-фантаст Дэн Симмонс скончался в возрасте 77 лет, говорится в некрологе писателя, опубликованном на сайте похоронной компании Dignity Memorial.
"Дэниел Джозеф Симмонс скончался 21 февраля 2026 года в Лонгмонте, штат Колорадо, в возрасте 77 лет. Рядом с ним находились его любимая жена Карен и дочь Джейн", — говорится в сообщении.
Согласно некрологу, писатель скончался от инсульта.
Дэн Симмонс — американский писатель-фантаст, автор более тридцати книг, включая тетралогию "Песни Гипериона", которую часто называют одним из величайших произведений современной фантастики.
 
