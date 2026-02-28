https://ria.ru/20260228/cnn-2077547334.html
У Израиля есть фотография тела Хаменеи, утверждают СМИ
У Израиля есть фотография тела Хаменеи, утверждают СМИ - РИА Новости, 28.02.2026
У Израиля есть фотография тела Хаменеи, утверждают СМИ
Телеканал CNN утверждает, что у Израиля якобы есть фотография тела верховного лидера Ирана Али Хаменеи, при этом с иранской стороны подтверждения его гибели... РИА Новости, 28.02.2026
У Израиля есть фотография тела Хаменеи, утверждают СМИ
