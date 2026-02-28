Рейтинг@Mail.ru
У Израиля есть фотография тела Хаменеи, утверждают СМИ
23:28 28.02.2026 (обновлено: 23:33 28.02.2026)
У Израиля есть фотография тела Хаменеи, утверждают СМИ
У Израиля есть фотография тела Хаменеи, утверждают СМИ
в мире
израиль
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
аббас аракчи
масуд пезешкиан
тегеран (город)
иран
израиль
тегеран (город)
иран
в мире, израиль, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана, аббас аракчи, масуд пезешкиан, тегеран (город), иран
В мире, Израиль, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана, Аббас Аракчи, Масуд Пезешкиан, Тегеран (город), Иран
У Израиля есть фотография тела Хаменеи, утверждают СМИ

CNN: у Израиля есть фото тела Хаменеи

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Телеканал CNN утверждает, что у Израиля якобы есть фотография тела верховного лидера Ирана Али Хаменеи, при этом с иранской стороны подтверждения его гибели нет.
"Израиль получил фотографию мертвого тела аятоллы Али Хаменеи", - говорится в публикации со ссылкой на неназванный источник.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на иранского чиновника передавало, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи находится не в Тегеране, он был доставлен в безопасное место. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщал, что Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан живы. Ливанский телеканал Al-Mayadeen позднее сообщил, что Хаменеи находится в оперативном штабе и занимается руководством боевыми действиями.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Агентство Tasnim опровергло сообщения о гибели верховного лидера Ирана
В миреИзраильАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против ИранаАббас АракчиМасуд ПезешкианТегеран (город)Иран
 
 
