Рейтинг@Mail.ru
Удары по Ирану не привели к ущербу его ракетного потенциала, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:33 28.02.2026 (обновлено: 21:41 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/cnn-2077527068.html
Удары по Ирану не привели к ущербу его ракетного потенциала, пишут СМИ
Удары по Ирану не привели к ущербу его ракетного потенциала, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2026
Удары по Ирану не привели к ущербу его ракетного потенциала, пишут СМИ
Удары по Ирану не привели к серьезному ущербу для его ракетного и оборонного потенциала, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного иранского чиновника. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T21:33:00+03:00
2026-02-28T21:41:00+03:00
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077524435_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c7c9f8e5ca7e17f1edf54da84db64ab4.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077516713.html
https://ria.ru/20260228/iran-2077509944.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077524435_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_b13e2a26aaacbf067c4b99da328d5630.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана, израиль, сша
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль, США
Удары по Ирану не привели к ущербу его ракетного потенциала, пишут СМИ

CNN: удары по Ирану не привели к серьезному ущербу его ракетного потенциала

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте американо-израильского удара по Тегерану
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Удары по Ирану не привели к серьезному ущербу для его ракетного и оборонного потенциала, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного иранского чиновника.
"Значительного ущерба ракетному и оборонному потенциалу Ирана нанесено не было", - приводит телеканал слова чиновника.
Последствия американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Иран выпустил около 1,2 тысячи ракет в ответ на удары по его территории
Вчера, 20:48
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
ЦАХАЛ назвала удар по Ирану самой масштабной операцией ВВС Израиля
Вчера, 20:20
 
В миреИранВоенная операция США и Израиля против ИранаИзраильСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала