Удары по Ирану не привели к ущербу его ракетного потенциала, пишут СМИ
Удары по Ирану не привели к ущербу его ракетного потенциала, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2026
Удары по Ирану не привели к ущербу его ракетного потенциала, пишут СМИ
Удары по Ирану не привели к серьезному ущербу для его ракетного и оборонного потенциала, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного иранского чиновника. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T21:33:00+03:00
2026-02-28T21:33:00+03:00
2026-02-28T21:41:00+03:00
